Powraca Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia z imprezy z poprzednich lat

W dniach 4-5 czerwca w Radomiu odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji. Festiwal od lat przyciąga tłumy na radomski deptak, oferując niecodzienne występy artystów z całego świata.



To jedyna okazja, by podziwiać legendarne pokazy największych gwiazd sztuki ulicznej. Dzięki otwartej formule dostosowanej do odbiorców w każdym wieku, gwarantuje niezwykłą zabawę oraz niezapomniane wrażenia. Jak co roku do Radomia zjadą światowe gwiazdy sztuki ulicznej oraz najlepsi artyści z Polski.



Szczegółowe informacje, a także o tym, kto wystąpi podczas festiwalu, organizatorzy będą podawać w najbliższych dniach.



Zobaczcie na kolejnych slajdach jak imprezy wyglądały w poprzednich latach.