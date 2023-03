Powrót zimy w Radomiu. Do piątku będzie śnieżnie, czasami mroźno. Jest ślisko na chodnikach i jezdniach. Zobacz zdjęcia

Powrót zimowej aury w Radomiu

Wszyscy przyzwyczaili się do myśli, że już mamy wiosnę, ale zima jeszcze może nam sprawić sporo kłopotów. Przekonali się o tym kierowcy, którzy musieli zmagać się w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 5 na 6 lutego z zimowymi warunkami na drodze. Co prawda sól w wielu miejscach rozpuszcza już śnieg i lód, ale na drogach mniejszej wagi można spotkać się z bardzo różnymi warunkami.

Będzie padał śnieg lub śnieg z deszczem, a co gorsza po zmierzchu temperatura będzie spadała poniżej zera, co oznacza śliskie chodniki i jezdnie. W nocy poniedziałku na wtorek temperatura ma spaść do minus jednego stopnia Celsjusza, z wtorku na środę do minus 2 stopni Celsjusza, niewielki mróz będzie też podczas kolejnych dwóch nocy. Dopiero w piątek temperatura wzrośnie do 4 stopni Celsjusza w nocy i 6 w dzień. W kolejnych dniach nie należy się spodziewać wyraźnego wiosennego ocieplenia.