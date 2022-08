Praca w Porcie Lotniczym Warszawa-Radom. Największa agencja w Polsce rozpoczyna rekrutację. Kto jest poszukiwany? Zobaczcie zdjęcia i oferty Janusz Petz

Welcome Airport Services, największy pod względem liczby obsługiwanych przewoźników agent handlingowy w Polsce, rozpoczyna rekrutacje pracowników do pracy w Porcie Lotniczym Warszawa-Radom. W najbliższym czasie planuje zatrudnić około trzydziestu osób na różnych stanowiskach. To doskonała okazja dla miłośników lotnictwa i nie tylko, by poznać pracę na lotnisku „od środka”.