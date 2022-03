Prasówka Radom 15.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Radomiu nie minęło Cię nic ważnego

Uchodźcy z Ukrainy, którzy trafili do akademika Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu mogą mówić, że im się udało. Mają niekrępujące schronienie, uczelnia zadbała o wyżywienie. Kolejne fale uciekinierów z ogarniętego wojną kraju będą mieli gorsze warunki, bo kończy się miejsce w akademiku i zaczyna brakować kwater prywatnych. W najgorszym wypadku trafią do miejsc, gdzie rozłożono dziesiątki materaców i gdzie trudno znaleźć minimum prywatności. Zobaczcie zdjęcia.

Czy 200 tysięcy złotych to wystarczająco dużo, aby kupić mieszkanie w Radomiu? Oczywiście nie możemy liczyć, że w tej cenie trafi się nam nowe lub dopiero co wyremontowane mieszkanie (chociaż zdarzają się i takie). Ale jeśli nie boimy się remontu, to za niewielkie pieniądze możemy stać się właścicielami własnego mieszkanie. Oferty pochodzą z serwisu OTODOM.PL

Co w naszym mieście radomianie lubią najbardziej? Na naszym facebookowym profilu Echo dnia Radomskie zapytaliśmy mieszkańców co jest najfajniejsze w Radomiu - a oto ich odpowiedzi. Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym internautom. Niech dobre opinie o Radomiu idą w świat.

W niedzielę, 13 marca w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu, trwa wiosenny Festiwal Roślin. To gratka dla wielbicieli roślin doniczkowych. To pierwsze takie wydarzenie w Radomiu, które trwa do dzisiaj, do godziny 18.