Prasówka Radom 4.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Radomiu nie minęło Cię nic ważnego

Nieformalna grupa radomian, pracujących na co dzień w służbach mundurowych, wspiera swego kolegę z Ukrainy, który wyjechał walczyć do swego kraju. Prowadzą zbiórkę niezbędnego wyposażenia. Pozyskują także inne dary dla uchodźców z tego kraju.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu ostrzega przed fałszywymi SMS-ami na temat stawiennictwa w siedzibach komendy uzupełnień. Na pewno są to fałszywki, bo wojsko w ten sposób nigdy nie komunikuje się z rezerwistami.

Zaczynają się Kaziki 2022 - święto patrona Radomia. Resursa Obywatelska przy ulicy Malczewskiego 16 zaprasza w piątek, 4 marca, o godzinie 17.30, na otwarcie wystawy rysunku litewskiego artysty, profesora Zigmuntasa Brazauskasa, zatytułowanej „Historyczno-chrześcijańskie powiązania kulturowe”.

Sierżant sztabowy Karol Kurembski z Komisariatu I Policji w Radomiu obronił złoty medal na XII Mistrzostwach Polski w kategorii No Gi Jiu Jitsu 2022 (bez kimon). Odbyły się one w miniony weekend w Poznaniu. To kolejny sukces sportowy radomskiego funkcjonariusza.

W środę, 2 marca, w Radomiu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na jednej ze stacji paliw płonął pojazd marki Mercedes. Ogień szybko ugasili radomscy strażacy.