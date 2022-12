Próbna matura z języka polskiego w Radomiu. Uczniowie mieli podejście do egzaminu w nowej formule. Zobaczcie zdjęcia

Próbny egzamin w Radomiu do matury w nowej formule

Język polski na poziomie podstawowym może sprawić kłopot maturzystom na majowym egzaminie dojrzałości. Egzamin ma sprawdzić stan wiedzy uczniów, ale przede wszystkim jest to egzamin w nowej formule. - Trudno teraz się spodziewać, czy pytania będą łatwe, czy trudne. Wiadomo, ze trzeba będzie do arkuszy wpisywać więcej treści. Dłuższy jest też sam egzamin, trwa cztery godziny – mówił Wiktor, jeden z maturzystów. To pierwsza matura do której podchodzą uczniowie, którzy nie chodzili do gimnazjów. Naukę w liceach rozpoczęli od razu po szkole podstawowej.

- Trzeba pamiętać, że tegoroczny egzamin dojrzałości, w maju, zostanie przeprowadzony w nowej formule. Dlatego ważne jest, by każdy uczeń zapoznał się z dokładnymi wymaganiami i przykładowymi arkuszami. Te przecież zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – mówi Wiktor Karoń, dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego w Radomiu.