Prokuratura nie postawi zarzutów pijanej lekarce ze szpitala w Radomiu. Powód? Kobieta nie miała kontaktu z pacjentami Antoni Sokołowski

Lekarka, która stawiła się nietrzeźwa do pracy w szpitalu, już nie pracuje w placówce. Archiwum

Nietrzeźwa lekarka, która stawiła się w szpitalu w Radomiu do pracy, nie została dopuszczona do obowiązków służbowych, nie miała kontaktu z pacjentami, nie zajmowała się też chorymi. W związku z tym Prokuratura w Radomiu nie postawiła zarzutów lekarce, bo nie doszło do czynu zabronionego.