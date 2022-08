Przebudowa ulic Zgodnej i Piwnej - drugie podejście i próba wyboru wykonawcy prac. zarząd dróg ogosił przetarg. Będzie taniej?

Ulice Piwna i Zgodna wymagają przebudowy. miejski zarząd Dróg i Komunikacji znowu szuka wykonawcy prac

Obie ulice są w fatalnym stanie i wymagają remontu. W planach jest przebudowa całej ulicy Zgodnej od Okulickiego do Bednarskiej. Na odcinku długości 260 metrów miałby być ułożony asfalt, miałaby powstać chodniki po obu stronach i zjazdy do posesji. . Przy skrzyżowaniu z ulicą Okulickiego planowana jest budowa wyniesionego przejście dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. Nieco wyższa miałaby być też tarcza skrzyżowania z ulicą Piwną, które będzie równorzędne. Podobne parametry będzie miał około 220-metrowy odcinek ulicy Piwnej, która zostanie przedłużona o następne około 220 metrów. Jezdnia zostanie doprowadzona do ulicy Staromiejskiej tuż za przystankiem przy ulicy Limanowskiego. Powstanie tam poza tym parking dla 110 samochodów osobowych.

Pierwszy przetarg na prace się nie udał. Wpłynęły dwie oferty, ale miasta nie było stać na rozstrzygnięcie postępowania. Jeden z wykonawców zaproponował, że wykona zadanie za ponad 9,6 miliona złotych, drugi za około 10,4 miliona złotych. Tymczasem kosztorys Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu opiewał na 5 990 000 złotych. Zakładając, że tańsza z ofert spełniałaby warunki formalne to i tak brakowało ponad 3,6 miliona złotych!