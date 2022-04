Przebudowa ulicy Wolność w Radomiu. Pierwszy asfalt już leży, trwają roboty na odcinku od Wernera do Warzywnej. Zobacz postęp prac

Trwa przebudowa ulicy Wolność w Radomiu. Wykonawca położył już pierwszy asfalt

Przebudowa ulicy Wolność rozpoczęła się w pierwszych dniach marca tego roku. Dla ruchu został zamknięty odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Wernera do Warzywnej. Drogowcy zaczęli od robót ziemnych. Po zerwaniu tego co zostało z asfaltu wykonywali kanalizację i instalacje podziemne. Wiosna w tym roku nie rozpieszcza wykonawców, ale wykorzystują każdy dzień bez deszczu. dzięki temu udało się dojść do etapu, w którym można położyć asfalt. Na razie pierwsza warstwa leży na małym fragmencie jezdni.

- Prace idą zgodnie z planem. Po położeniu pierwszego asfalty będą wykonywane obrzeża i krawężniki - mówi Dawid Puton, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. - Prace trwają przez cały czas, wykonawca realizuje kolejne punkty harmonogramu.