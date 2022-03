Przebudowa wiaduktu łączącego ulicę Żeromskiego i Lubelską w Radomiu. Jak będzie wyglądał? Znamy plany

Biorąc pod uwagę czas trwania całej procedury przetargowej, ewentualnych odwołań i realizacji inwestycji nowy wiadukt będzie gotowy najwcześniej za 2,5 roku.

Tymczasem portal Radommoto.pl dotarł do projektu całej inwestycji. Wiadukt będzie dwa razy szerszy niż obecnie. Na dużym odcinku będzie miał po trzy pasy ruchu w jednym kierunku i ciągi pieszo-rowerowe. Ma być jeden pas wjazdowy na wiadukt od strony centrum miasta, ulicy Żeromskiego. Z ulicy Kaszubskiej ma być skręt tylko w prawo. Wiadukt będzie dwa razy szerszy. Obecnie są trzy pasy kierunkowe - dwa w stronę centrum, jeden w stronę Dzierzkowa i lotniska. Nowy, ma mieć po dwa pasy w jednym kierunku, buspasy po obu stronach (z przystankami na szczycie wiaduktu) i ciągi pieszo-rowerowe.

Od strony ulicy Żeromskiego, pojazdy, w tym autobusy będą wjeżdżały jednym pasem, a następnie autobusy będą zjeżdżały na buspas, by na końcu wiaduktu zjeżdżać na prawe pasy. Przy zjeździe z wiaduktu, w kierunku centrum miasta nic się nie zmieni. Mają być trzy pasy ruchu: prawy do jazdy w prawo i prosto, środkowy do jazdy prosto i pas do skrętu w lewo - do trasy N-S. Dokładnie taki sam wjazd na wiadukt jak obecnie będzie od strony trasy NS. Z wiaduktu będą dwa pasy ruchu w stronę lotniska.