Przedsiębiorca z Ukrainy uciekł przed wojną i przenosi swoją działalność produkcyjną do Radomia. Będzie praca dla 50 osób. Kogo zatrudni?

Przedsiębiorca z Ukrainy uciekł przed wojną i przenosi swoją działalność produkcyjną do Radomia. Będzie praca dla 50 osób

Przedsiębiorca z Ukrainy, który prowadził działalność produkcyjną w rejonie Charkowa zdążył przed atakiem rosyjskim przewieść maszyny na zachód Ukrainy. Teraz zamierza odtworzyć produkcję w Radomiu. Siedzibą będzie odnowiona niedawno hala na radomskim Gołębiowie.

Przedsiębiorca trafił do Radomia już jako uchodźca. Tutaj znalazł wsparcie ze strony jednego z najbardziej znanych lokalnych biznesmenów. Pomagało też miasto. - Zaczęliśmy od poszukiwania wolnej hali produkcyjnej, co okazało się wcale nie takie u nas łatwe. Potem pomagaliśmy mu w załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw formalnych. Przedsiębiorca ukraiński będzie działał w hali w radomskiej podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działalność rozpocznie się prawdopodobnie już we wrześniu – powiedziała Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia. Do Radomia trafią uratowane maszyny. Wiadomo, że na początek zatrudnionych będzie 50 osób. Biznesmen ukraiński założył sobie, że da przede wszystkim zatrudnienie Ukraińcom, którzy znaleźli dach nad głową w Radomiu. Są to jednak przede wszystkim kobiety, więc na pewno będą zatrudniani także polscy robotnicy. Nazwa firmy ma się kojarzyć z nazwą Radomia. Biznes ma być prowadzony w gruntownie zrewitalizowanej hali po byłych Zakładach Maszyn do Szycia „Łucznik” na radomskim Gołębiowie. Mowa o obiekcie już dość wiekowym, ale który po przeprowadzonej przebudowie i modernizacji stał się jednym z najlepszych w mieście miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej - produkcyjnej, albo magazynowej.