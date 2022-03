Przegląd prasy 21.03.2022 Radom. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Radomia

W niedzielne popołudnie wielu radomian wybrało się na spacer do centrum miasta. Deptak to ulubione miejsce spotkań i spacerów mieszkańców Radomia. Można też zajrzeć do kafejek mieszczących się na ulicy Żeromskiego i skosztować aromatycznej kawy, pysznego ciasta a także lodów. Tak spędzone niedzielne popołudnie pozwala się zrelaksować i nabrać sił na kolejny tydzień.