Przegląd prasy 7.06.2024 Radom. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Radomia

Weekendowe klubowanie w Radomiu w weekend 7-9 czerwca zapowiada się niesamowicie. Fani dobrej muzyki mogą bawić się w rytmach, między innymi, disco, electro oraz cubano. W klubie Explosion bawić się będzie można podczas Disco Party. Lemon Sound Gallery zaprasza na "Ladies night", a Bleik Club na House of party. Jakie inne punkty imprezowego planu weekendu? Sprawdź w naszym artykule.

Pięć zastępów straży pożarnej walczyło z ogniem podczas nocnego pożaru Biedronki na ulicy Wolanowskiej. Zgłoszenie o zajęciu budynku wpłynęło do dyżurnego po godzinie 23: w środę, 5 czerwca. Jak informuje straż pożarna w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Dwaj młodzi mężczyźni włamali się do zaparkowanego pojazdu. Zauważył to będący po służbie policjant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, następnie ze znajomym poszli za sprawcami i ich zatrzymali. Nietrzeźwi mieszkańcy Radomia trafili do policyjnego aresztu. Zatrzymani odpowiedzą za usiłowanie kradzieży z włamaniem i uszkodzenie pojazdu.

Czekacie na trzeci odcinek trasy N-S w Radomiu? Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ma dobre wiadomości. Udało się zlikwidować wysypisko śmieci i już na całym przebiegu nowej drogi można prowadzić prace. Tam trwa wzmacnianie podłoża, na innych fragmentach leży już pierwszy asfalt. Równocześnie trwa budowa oświetlenia, a nawet sygnalizacji świetlnej. Stan zaawansowania prac jest różny, ale całość idzie do przodu.