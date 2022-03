Przegląd tygodnia z 13.03.2022 w Radomiu. Najważniejsze wydarzenia od 6.03 do 12.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Radom, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotę, 12 marca firma Madagaskar - animacje dla dzieci otworzyła nową salę warsztatowo - urodzinową w Radomiu przy ulicy Wośnickiej 28. Na najmłodszych czekały fantastyczne zabawy ruchowe i zajęcia kreatywne pod okiem wspaniałych animatorek. Do niektórych zabaw włączyli się również opiekunowie dzieci.

Konserwy, mąka, kasza, soki - to produkty, które między innymi zmieściły się w naczepie TIRa, który w sobotę przyjechał do Radomia. Dary przekazał Magdeburg, miasto partnerskie Radomia. Wszystko zostanie rozdzielone pomiędzy uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy dotarli do naszego miasta. Szykowany jest już kolejny transport z Niemiec. - Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie - mówi Radosław Witkowski, prezydent Radomia.