Przy Centrum Handlowym "Przy Struga" w Radomiu powstanie blok mieszkalny. Zobacz najnowsze zdjęcia

Blok z mieszkaniami powstaje w Radomiu przy Centrum Handlowym "Przy Struga"

Blok jest budowany w miejscu, gdzie kiedyś był wyboisty, pagórkowaty parking przed galerią „Na Struga”. Parking należał do właścicieli galerii, ale został sprzedany firmie zajmującej się działalnością deweloperską.

Firma Familia - Invest wybudowała budynek mieszkalno - handlowo - usługowego z garażem podziemnym i drogą wewnętrzną wraz z miejscami parkingowymi. Budynek będzie składał się z pięciu kondygnacji mieszkalnych (łącznie 63 mieszkania), a na części parteru od ulicy Struga (strona północna) i od ulicy Zbrowskiego (strona wschodnia) będzie znajdowało się łącznie sześć lokali usługowych. Najmniejsze mieszkanie będzie miało niespełna 40 metrów kwadratowych, a największe ponad 120 metrów kwadratowych.

Od drogi wewnętrznej (strona zachodnia) na części parteru znajdować się będą boksy garażowe (łącznie 8 miejsc parkingowych) oraz wejście główne do wydzielonej pożarowo i oddymianej klatki schodowej wraz z elektrycznym dźwigiem osobowym przeznaczonym do przewozu jednorazowo do 13 osób.