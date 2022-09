Publiczna Szkoła Podstawowa numer 27 w Radomiu ze sztandarem i patronem. Placówka przyjęła imię Szarych Szeregów. Zobaczcie zdjęcia

Szkoła podstawowa numer 27 w Radomiu ze sztandarem i patronem - Szare Szeregi

We wtorek 27 września odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru. To szczególny dzień, bo 27 września 1939 roku Szare Szeregi przeszły do konspiracji, po napaści Niemiec na Polskę. Szare Szeregi były najliczniejszą, podziemną organizacją młodzieżową w czasie wojny, która skupiała harcerzy.