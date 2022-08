Pumptruck na Borkach. Nad zalewem w Radomiu będzie później niż planowano. Wykanawca toru rowerowego prosi o więcej czasu na prace (ZDJĘCIA)

Pumptruck na Borkach - wykonawca chce więcej czasu na zakończenie budowy

Pumptruck jest budowane nad zalewem na Borkach, w pobliżu parku linowego od strony ulicy Bulwarowej. To jeden z projektów budżetu obywatelskiego. Powstanie tam profesjonalny tor, a w sadzie tory do jazdy na rowerze. Ma być ta zwany FlowTrack dla zaawansowanych rowerzystów i Easy Pump dla dzieci. Takie tory to gratka dla fanów jazdy rowerowej. Powstają w wielu miastach, w Radomiu będzie pierwszy. Tor, wyłożony asfaltem wznosi się i opada, ma specjalnie wyprofilowane zakręty. Musi być ekstremalnie, ale przede wszystkim bezpiecznie.

Budowa zaczęła się w lipcu. Całość miała być gotowa do końca wakacji. Wykonawca, firma BT Projekt z Poznania wystąpiła jednak do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z wnioskiem o wydłużenie terminu do 15 września.