Radom Fashion Show 2022. Będzie jak w Mediolanie, wielkie widowisko. Sprawdź jak wyglądają przygotowania do imprezy

Radom Fashion Show 2022 już w sobotę 27 sierpnia. Zobacz, jak wyglądają przygotowania

Radom Fashion Show to ogólnopolski konkurs dla projektantów mody, ubioru, galanterii i obuwia. Adresowany jest do projektantów, przedstawiających kolekcje autorskie, nie wdrożone do produkcji masowej. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 2012 roku. Od początku powstania konkursu jego głównym organizatorem jest Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria, zaś patronat honorowy nad konkursem obejmuje prezydent miasta Radomia.

Wybrano 10 finałowych kolekcji w konkursie Radom Fashion Show 2022

Możliwość zgłaszania swoich prac do konkursu była możliwa od końca czerwca do początku sierpnia 2022 roku. Do tegorocznej edycji zgłoszono aż 21 kolekcji. Prace wpłynęły od projektantów z całej Polski. Ze wszystkich otrzymanych kolekcji jury wybrało 10, które trafiły do ścisłego finału. Zostaną one zaprezentowane w sobotę, 27 sierpnia podczas Radom Fashion Show. W czasie sobotniego wydarzenia jurorzy będą oceniać kolekcje biorąc pod uwagę wiele aspektów, między innymi jakość materiałów, jakość szycia i szwy, kolekcję jako całość, czy też poszczególne przedstawione sylwetki. Pod uwagę zawsze brane jest wiele szczegółów, dlatego ważny jest pokaz na żywo, a nie na zdjęciach, ponieważ na nich nie zawsze wszystko można dostrzec.