Radom Fashion Show 2022. Gala finałowa jubileuszowej edycji już w najbliższą sobotę. Zobacz program wydarzenia

Radom Fashion Show to ogólnopolski konkurs dla projektantów mody, ubioru, galanterii i obuwia, prezentujący możliwości twórcze debiutujących twórców. Przedstawiane kolekcje autorskie, nie są wdrożone do produkcji masowej, tu moda to sztuka. Od pierwszej edycji w 2012 r. konkurs zyskał bardzo dobry odbiór w środowisku.

W widowiskowym programie imprezy zobaczymy, jak co roku, pokazy kolekcji laureatów, rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród. Pokazom mody towarzyszyć będą koncerty muzyczne gwiazd muzyki pop.

W programie prezentacje kolekcji konkursowych, wybór zwycięzców i wręczenie nagród, nagroda publiczności, pokaz mody ślubnej "Vanilla Sposa ", w koncertach wystąpią Klaudia Kowalik oraz Sarsa z projektem Parillove Live. Jak co roku konferansjerem będzie Conrado Moreno.

Zobaczcie zdjęcia z roku poprzedniego: