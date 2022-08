Radom Fashion Show 2022 już w sobotę. Trwają przygotowania do wielkiego widowiska. Na Żeromskiego stoi już scena. Zobaczcie zdjęcia

Radom Fashion Show 2022 już w sobotę. Trwają przygotowania do wielkiego widowiska. Na Żeromskiego stoi już scena

Radom Fashion Show to ogólnopolski konkurs dla projektantów mody, ubioru, galanterii i obuwia. Adresowany jest do projektantów, przedstawiających kolekcje autorskie, nie wdrożone do produkcji masowej. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 2012 roku. Od początku powstania konkursu jego głównym organizatorem jest Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria, zaś patronat honorowy nad konkursem obejmuje prezydent miasta Radomia.

Radom Fashion Show to impreza typowo plenerowa i wstęp na nią jest wolny.

Projekty finałowe konkursu Radom Fashion Show 2022 zostaną zaprezentowane na specjalnie przygotowanej scenie wraz z wybiegiem o długości przybliżonej do wybiegu znajdującego się w Mediolanie, czyli aż 17 metrów. To jeden z najdłuższych wybiegów w całej Polsce. Dodatkowo na wydarzenie przygotowane zostanie bardzo specjalistyczne oświetlenie, które umożliwi przedstawienie projektów bez efektu powstających cieni oraz zapewni na scenie i wybiegu wiele efektów świetlnych.