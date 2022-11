Radom. Kończy się gruntowna modernizacja dwóch ciepłowni należących do Radpecu. Będzie mniejsza emisja pyłów i gazów. Zobacz zdjęcia Janusz Petz

Dobiegają końca prace modernizacyjne w ciepłowni Południe. Na kolejnych slajdach zobacz prawie zmodernizowane już obiekty ciepłowni Południe i Północ w Radomiu»> Radpec Zobacz galerię (17 zdjęć)

Gruntowna modernizacja Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe w Radomiu dobiega końca. Obiekty należą do przedsiębiorstwa Radpec. Efektem tych prac będzie redukcja zanieczyszczeń do atmosfery oraz spełnienie w przyszłości rygorystycznych norm narzuconych przez Unię Europejską. Co oznacza to dla mieszkańców?