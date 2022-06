Radom. Samochód wjechał w zaparkowane auta i uderzył w filar domu przy ulicy Zbrowskiego, a później uciekł! Ranny pasażer

Wypadek w Radomiu, kierowca skody wjechał w dom przy Zbrowskiego

Do zdarzenia doszło we wtorek 28 czerwca, około godziny 8.30 na ulicy Zbrowskiego w Radomiu. Jak się dowiedzieliśmy od służb dyżurnych w Straży Pożarnej i Policji, kierowca skody, chciał podłączyć się do ruchu wjeżdżając na ulicę Zbrowskiego. Najprawdopodobniej kierowca stracił panowanie nad samochodem, uderzył w zaparkowane samochody. Najpierw w volkswagena, potem w opla, a następnie wjechał w filar budynku. Przód skody został rozbity.

- Ranny został pasażer skody. Karetka pogotowia zabrała rannego mężczyznę do szpitala. Natomiast kierowca skody oddalił się z miejsca zdarzenia - informuje nas Karolina Krawczyk z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Strażacy uporządkowali miejsce po wypadku. Trwa postępowanie wyjaśniające przebieg wypadku.