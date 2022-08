„Radom tańczy!”. Amfiteatr w Radomiu zaprasza na nocne szaleństwo w rytmie eurodance na placu Corazziego

- To właśnie eurodance miał inaugurować taneczne emocje, ale przechodząca nad Radomiem burza pokrzyżowała nam plany - przypomina Patryk Wikaliński z Amfiteatru.

DJ Maciej Małecki oraz tancerki z Frajdy wprowadzą nas w szalony klimat eurodance lat 90. Wszyscy znamy takie hity jak Scatman", "Rhythm is a dancer" czy "What is love". Udział w nocnej imprezie tanecznej w centrum miasta zatem będzie doskonałą okazją, by przenieść się w przeszłość za przyczyną tych energetycznych rytmów.

Taneczne spotkanie odbędzie się w sobotę, 20 sierpnia o godzinie 20 na placu Corazziego. Wstęp wolny