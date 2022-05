Radom. Teatr Poszukiwań: spektakl „Głodni.pl” w Resursie Obywatelskiej

„Głodni.pl” to sztuka oparta na twórczości Sławomira Mrożka. Teatr Poszukiwań przygotował barwną komedię, która zaskoczy widza i pozwoli mu na uczestnictwo w ciekawym eksperymencie teatralnym. Czy byliście naprawdę głodni? Bohaterowie spektaklu nagle znajdują się w kryzysowej sytuacji... Kto przetrwa? Kto się poświęci? Czy znajdą sposób na wyjście z opresji? Czy przekonają wszystkich do podjęcia jedynej słusznej decyzji? Na te i inne pytania odpowiedź otrzymają Państwo podczas premiery. „Głodni.pl” to czarny humor dla teatralnych smakoszy. Bilety po 10 złotych na biletyna.pl.