Radom. Uroczysta msza święta z okazji Święta Trzech Króli w kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela. Zobacz zdjęcia

Nabożeństwo z okazji Święta Trzech Króli w kościele farnym w Radomiu

Podczas głównego nabożeństwa z okazji Święta Trzech Króli kościół farny zapełnił się wiernymi. Byli organizatorzy tegorocznego orszaku, parlamentarzyści, samorządowcy.

Dzisiaj jesteśmy tutaj z całym bogactwem swojego życia. Jesteśmy z tym pragnieniem, aby to co jest darem od Boga, nam ofiarowanym jaśniało jego blaskiem. Aby to co jest Boga objawiło się w nas, aby było umocnione w nas, abyśmy byli opiekunami tych tajemnic

– mówił podczas homilii biskup Marek Solarczyk.

Ordynariusz diecezji radomskiej powiedział, że Święto Trzech Króli jest dniem, kiedy powinniśmy uszanować blask Boga, potrafić oświetlić nim rzeczywistość, swoje postępowanie, a wówczas nie będziemy sami. - Abyśmy potrafili doświadczyć tej prawdy. A ona – jak w ostatniej zwrotce psalmu - będzie się przejawiała i wyrażała w tym, że wyzwoli biedaka, zmiłuje się nad biednym i ubogim nędzarza ocali od śmierci. To co dobre trwa. To co przynosi pokój i nadzieję staje się udziałem każdego – mówił biskup Solarczyk.