Radom. Wypadek z udziałem autobusu i samochodu osobowego. Dwie osoby są w szpitalu Patryk Samborski

Gdzie Suszą w Radomiu/Dyzio Dyziasty Fotografia

Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku wypadku autobusu z samochodem osobowym, do którego doszło we wtorek, 20 września na ulicy Grzecznarowskiego w Radomiu.