Radomiak Radom zarobił ponad dziewięć milionów za grę w PKO Ekstraklasie za sezon 2021/2022

Każdy klub dostał kwotę stałą i wyniosła ona 5.866.670 złotych.

Ponadto doliczane są pieniądze za ranking historyczny, wynik sportowy i Pro Junior System.

Za ranking historyczny Radomiak zarobił 280.710 złotych, za za wynik sportowy 3.115.789 złotych i nic za Pro Junior System.

W sumie około 240 milionów złotych trafi do 18 klubów ekstraklasy.

1.Lech Poznań - 28.660.178 złotych (mistrz Polski)

2.Raków Częstochowa - 22.606.319 złotych (wicemistrz Polski)

3.Pogoń Szczecin - 21.532.284 złotych (trzecie miejsce na zakończenie sezonu)

4.Lechia Gdańsk - 17.781.933 złotych (czwarte miejsce)

5. Legia Warszawa - 15.206.143 złotych (dziesiąte miejsce)

6. Piast Gliwice - 14.273.687 złotych (piąte miejsce)

7. Jagiellonia Białystok - 12.383.336 złotych (dwunaste miejsce)

8. Cracovia Kraków - 11.420.178 złotych (dziewiąte miejsce)

9. Górnik Zabrze - 11.249.126 złotych (ósme miejsce)

10. Wisła Płock - 10.926.319 złotych (szóste miejsce)

11. Zagłębie Lubin - 10.512.284 złotych (trzynaste miejsce)

12. Śląsk Wrocław - 10.273.687 złotych (piętnaste miejsce)

13. Wisła Kraków - 9.825.880 złotych (siedemnaste miejsce, spadek do pierwszej ligi)

14. Warta Poznań - 9.347.171 złotych (jedenaste miejsce)

15. Radomiak Radom - 9.263.161 złotych (siódme miejsce)

16. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 8.568.424 złotych (szesnaste miejsce, spadek do pierwszej ligi)

17. Stal Mielec - 8.007.020 złotych (czternaste miejsce)

18. Górnik Łęczna - 7.487.722 złotych (osiemnaste miejsce, spadek do pierwszej ligi).