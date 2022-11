Radomianie będą mogli kupić polski węgiel po preferencyjnych cenach. Miasto podpisało umowę z Polską Grupą Górniczą

Podpisano umowę ze spółką węglową do dostawy węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców Radomia

Cena za tonę będzie wynosiła maksymalnie 2 tysiące złotych. Zakupu będą mogły dokonać wyłącznie osoby, które w Urzędzie Miejskim złożyły stosowne wnioski i zostały one pozytywnie zweryfikowane. - Czekamy teraz na dostawę pierwszej partii węgla. Mamy zapewnienie, że będzie on pochodził z polskich kopalń. Kiedy transport dotrze do Radomia, poinformujemy gdzie węgiel będzie sprzedawany i jaka będzie obowiązywała cena - mówi sekretarz miasta Michał Michalski.

Sprzedażą węgla na preferencyjnych warunkach zajmą się w Radomiu dwie miejskie spółki: Radpec i Wodociągi Miejskie. Obie spółki przygotowane są już do odbioru węgla i dystrybucji wśród mieszkańców – są odpowiednie wagi oraz miejsce do składowania opału. Wodociągi Miejskie będą go sprzedawały na terenie oczyszczalni ścieków.