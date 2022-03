Radomianie na granicy z Ukrainą. Pojechali z ciepłymi posiłkami, lekami i kocami. Mówią: ogrom tragedii uchodźców jest porażający (ZDJĘCIA)

Radomianie na granicy z Ukrainą. Pojechali z ciepłymi posiłkami, lekami i kocami. Mówią: ogrom tragedii uchodźców jest porażający

Radomianie do Hrebennego pojechali w nocy z wtorku 1 marca na środę 2 marca.

- Ci ludzie są przerażeni, zostawili swoje domu, cały dobytek i uciekają. Płaczą, a my płaczemy razem z nimi, bo możemy ich nakarmić, ogrzać, ale domów im nie zwrócimy - mówią Przemek i Damian. - Historie, które ci ludzie opowiadają są zatrważające. Był przed chwilą pan, który do Polski przywiózł córkę i wnuczkę, ale żony nie udało mu się już wydostać, została w mieście, gdzie jest front. Co zrobić w takiej sytuacji, nie wiemy - opowiadają nasi rozmówcy.

Decyzja o wyjeździe była szybka. Jak mówią skoro są ludzie potrzebujący pomocy to trzeba z nią ruszyć. Na miejscu byli przed świtem. Rozstawili kuchnie polową. Podgrzewają zupy, grillują kiełbaski. Rozdają jogurty, owoce i słodycze dla dzieci. Przemarznięci Ukraińcy, głównie kobiety i dzieci dostają gorącą herbatę. Wszystko, co zabrali ze sobą to dary. Obaj współpracują z firmą kurierską DPD, pomogli inni przewoźnicy, ale też lokalni przedsiębiorcy. Hotel Prymus, który też ma u siebie uchodźców ugotował kilkadziesiąt litrów zupy, zupę przekazał też zarząd wojewódzkiego związku zawodowego policji. Pomogli właściciele zakładów masarskich, hurtownie. Zbiórkę zorganizowali ich znajomi.