Radomscy aktorzy wystąpią w Teatrze Telewizji. Trwają nagrania "Ferdydurke", na scenie trwa ciężka praca, kamery, światła. Zobacz zdjęcia

"Ferdydurke" z Radomia będzie w Teatrze Telewizji! Trwają nagrania

"Ferdydurke" Witolda Gombrowicza to spektakl, który premierę w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu miał w 2018 roku, sztukę reżyserowała Alina Moś-Kerger. Recenzje były doskonałe, spektakl był nagradzany.

Teraz przedstawienie będzie miała okazję obejrzeć ogólnopolska publiczność. W sobotę i niedzielę (1 i 2 października) trwają nagrania dla Teatru Telewizji. Wszystko dzieje się na Scenie Kameralnej.

To olbrzymie przedsięwzięcie, dość powiedzieć, że w nagraniach uczestniczy 60 osobowa ekipa realizacyjne no i oczywiście 30 pracowników radomskiego teatru. W sali pracuje 10 kamer, ale jest też mnóstwo lamp, wysięgników. Cała machina potrzebna do przygotowani spektaklu telewizyjnego w sobotę 1 października pracuje od godziny 10 rano, koniec nagrań ma być około godziny 22. Na niedzielę plan jest taki sam.