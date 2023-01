Radomscy radni zgodzili się na przekazanie terenu, gdzie powstaną dwa bloki z mieszkaniami na wynajem

Nowe mieszkania na wynajem powstaną w Radomiu

Stosowny projekt uchwały wniósł do rady prezydent Radosław Witkowski. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu (Adam Bocheński i Tomasz Gogacz).

Uchwała przewiduje wniesienia do spółki terenu o powierzchni 7,8 tysięcy metrów kwadratowych, na którym miałyby powstać dwa nowe bloki, a także miejsca parkingowe i plac zabaw. Działki obecnie stanowią niezabudowany, niezagospodarowany teren. Posiadają dostęp do pełnego uzbrojenia oraz do asfaltowej ulicy Józefowskiej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna.

Na podstawie operatu szacunkowego wartość rynkowa nieruchomości przy ulicy Józefowskiej, czyli czterech działek została określona na 973 tysiące złotych. W zamian za działki gmina ma objąć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki RTBS Administrator. Nie ma planu miejscowego zagospodarowania terenu dotyczącego tych działek. Według wstępnej koncepcji opracowanej przez RTBS Administrator można na uzyskanym terenie zbudować dwa bloki 6-kondygnacyjne z windami. W jednym budynku będzie 36 mieszkań, w drugim 60. Będzie też około 100 miejsc parkingowych. Szacunkowy koszt inwestycji to 30 milionów złotych.