Radomski alpinista Andrzej Myrta już w Limie. Niedługo szturm na Huascaran. Zobacz zdjęcia

Radomski alpinista Andrzej Myrta już w Limie. Niedługo szturm na Huascaran

Na półkuli południowej jest obecnie zima, ale w znajdującej się w strefie równikowej jest bardzo ciepło. Stamtąd pochodzą pierwsze pocztówki wykonane przez Andrzeja Myrtę. „Miasto nie powala na kolana, chyba że zewsząd ogarniającym "zapachem" rozkładających się śmieci. Mimo tego znaleźliśmy kilka ciekawych miejsc... i mega smaczne owoce morza” – pisze Andrzej Myrta na stronie facebookowej. Wraz ze zwiększaniem się wysokości będzie coraz zimniej, a na szczycie słynnej andyjskiej góry będzie zapewne tęgi mróz. Za pomocą komunikatorów internetowych będziemy się systematycznie kontaktowali z radomskim alpinistą i relacjonowali wyprawę 8-osobowej grupy.

Huascarán to liczący sobie 6768 metrów nad poziomem morza szczyt w Andach Peruwiańskich. Najwyższy, południowy szczyt masywu to najwyższy szczyt całego Peru oraz najwyższy szczyt w pasie międzyzwrotnikowym na Ziemi. To wyprawa organizowana przez Stowarzyszenie Podróżnicze „Górołaz”, które skupia w swoich szeregach pasjonatów, miłośników wszelkiego rodzaju sportu i aktywności fizycznej, a jej prezesem jest właśnie Andrzej Myrta. W szeregach stowarzyszenia są osoby, które poprzez swoje działania sportowe rozpoznawalne są nie tylko w naszym regionie ale i na terenie Polski.