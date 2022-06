Radomski Helios zaprasza na premiery „Men” i „Foki kontra rekiny” (zdjęcia, wideo)

Helios w Radomiu zaprasza na filmy „Trzy piętra”, „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, „Nakręcony tata”, „Foki kontra rekiny”, „Men”, „Top Gun: Maverick”, „Detektyw Bruno”, „Dogtanian. Psi detektyw”, „Pan Wilk i spółka”, „Doktor Strange w multiwersum obłędu”, „Powołany”, „Wielka wyprawa Molly”. Zobacz program kina od piątku, 3 czerwca, do czwartku, 9 czerwca.

„Men” Wielka Brytania, dozwolony od lat 15, thriller, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek – godzina 20.30, środa – godzina 20, czwartek – godzina 19.50. Po tragicznej śmierci męża Harper (Jessie Buckley) wyjeżdża na samotne wakacje do przepięknej angielskiej posiadłości, gdzie ma nadzieję pozbyć się prześladujących ją wspomnień. Jednak ktoś lub coś z okolicznych lasów nie daje jej spokoju. Narastający niepokój młodej kobiety zaczyna przeradzać się w prawdziwy koszmar, który wypełnią jej najbardziej przerażające wspomnienia i lęki.

„Foki kontra rekiny” RPA, bez ograniczeń, dubbing, animowany, piątek – godziny 10.10, 14.30, 17, sobota, niedziela i wtorek – godziny 10.45, 14.30, 17, poniedziałek – godziny 10.45, 15.20, 16, środa – godziny 10.45, 16.1, czwartek – godziny 10.45, 16. Quinn jest uroczą, ale i zadziorną foką, która chętnie wystrzępiłaby płetwę niejednemu żarłaczowi. Niestety, odkąd gang rekinów pod przywództwem niejakiego Grimesa na dobre zadomowił się w podwodnej okolicy, ciężko o zadowalające jedzenie poza resztkami z uczt zębatych drapieżników. Tak być nie może! Quinn postanawia skompletować drużynę marzeń i przepędzić raz na zawsze swoich uzbrojonych po zęby wrogów. W skład foczego oddziału do zadań specjalnych wejdą największe asy podmorskiej żeglugi, a w ich płetwach znajdzie się sprzęt, z którym (prawie) nie ma żartów: samopompujące się miny rozdymkowe, krabowe pistolety, barakudy dalekiego zasięgu i oczywiście naładowane odnawialną energią węgorze elektryczne. Gdy na horyzoncie pojawi się wielka uczta w postaci ławicy sardynek – podwodne manewry najwyższy czas będzie zacząć!

„Top Gun: Maverick” USA, dozwolony od lat 15, akcja, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek – godziny 18.30, 20, 21.30, środa – godziny 18.30, 21, 21.30, czwartek – godziny 10.30, 20, 20.30, 21.15; ATMOS: piątek – godziny 12.50, 1615, 19.15, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i czwartek – godziny 13.15, 16.15, 19.15, środa – godziny 13.15, 16.20, 19.15. Po ponad trzydziestu latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) o kryptonimie „Rooster”, synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim „Goose”, który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.

„Doktor Strange w multiwersum obłędu” USA, dozwolony od lat 12, fantasy/przygodowy, wersja z dubbingiem: piątek – godzina 12.30, sobota i niedziela – godzina 12.50, poniedziałek i wtorek – godzina 13, środa – godziny 11.15, 14.10; wersja z napisami: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i środa – godzina 19.30, czwartek – godzina 17. Film wprowadza i rozwija pojęcie wieloświata do uniwersum Marvela. Wyrusz w nieznane z doktorem Strangem, który z pomocą starych i nowych nadnaturalnych sojuszników przemierza zaskakujące i niebezpieczne alternatywne światy, tocząc walkę z tajemniczym wrogiem. W rolach głównych występują Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong.

„Detektyw Bruno” Polska, dozwolony od lat 9, familijny, piątek – godziny 12.30, 15, 18, sobota i niedziela – godziny 10, 12.30, 15, 18, poniedziałek – godziny 12.20, 17, wtorek – godziny 15, 18, środa – godziny 12.30, 15, 17, czwartek – godziny 12.30, 15, wtorek – godzina 10.30; seanse z młodymi aktorami: poniedziałek – godziny 9, 10. Oskar najbardziej na świecie lubi rozwiązywać zagadki i oglądać serial „Detektyw Bruno”. Kiedyś chciałby być taki jak jego bohater, na razie jednak ma osiem lat i mieszka w rodzinnym domu dziecka. Jest mu tu dobrze, ale oczywiście tęskni za rodzicami. Dlatego, gdy odkrywa przygotowaną przez nich zabawę w poszukiwanie urodzinowego skarbu, koniecznie chce ruszyć na poszukiwania. Zagadka nie jest łatwa, postanawia więc wynająć najlepszego detektywa na świecie, czyli Bruna. Nie przyjmuje do wiadomości, że Bruno Księski to tylko aktor, w dodatku niezbyt sympatyczny. Z całej przygody pewnie wyszłyby nici, gdyby nie fakt, że gwiazdor ostatnio traci na popularności, a jego menedżerka dostrzega w pojawieniu się Oskara szansę na podreperowanie wizerunku. Oskar i Bruno rzucają się więc w wir przygody. Ten pierwszy pełen entuzjazmu, ten drugi zaś niechętny i zblazowany. Jednak im bardziej Oskar wywraca życie Bruna do góry nogami, tym jaśniejsze się staje, że tego właśnie im obu trzeba było do szczęścia! W rolach głównych występują Iwo Rajski, Piotr Głowacki, Karolina Gruszka, Ireneusz Czop.

„Dogtanian. Psi Muszkieter” Hiszpania, bez ograniczeń, dubbing, animowany, piątek i wtorek – godziny 12.15, 15.45, sobota i niedziela – godziny 10.30, 15.45, poniedziałek – godzina 13.10, środa – godziny 11.45, 13.40, czwartek – godziny 10.30, 14.45. Młody Dogtanian marzy, by pójść w ślady ojca i dołączyć do straży króla. W poszukiwaniu przygód, wraz z koniem Ptysiem wyrusza do Paryża. Towarzyszy mu Pic, sprytna i gadatliwa mysz, która świetnie się sprawdza w roli giermka. Po brawurowym pokazie swoich umiejętności Dogtanian zyskuje szacunek i zaufanie trzech słynnych muszkieterierów: Atosa, Portosa i Aramisa. Ta dzielna psia czwórka będzie musiała obronić króla przed spiskiem nikczemnego kardynała Richelieu, który chce przejąć władzę. Czy Dogtanianowi uda się zostać muszkieterierem i zdobyć serce pięknej Juliette?

„Pan Wilk i spółka” USA, bez ograniczeń, dubbing, animowany/komedia, piątek, sobota i niedziela – godziny 11, 13.30, 16, 17.30, poniedziałek – godziny 10, 14.45, 15.30, 17.40, wtorek – godziny 10.20, 13.30, 16, 17.30, środa – godziny 10.15, 13.50, 15.45, 17.30, czwartek – godziny 10, 13.30, 15.30, 17.30. Nigdy nie było takich pięciu przyjaciół o złej sławie jak: błyskotliwy kieszonkowiec, Pan Wilk, włamywacz Pan Wąż, mistrz kamuflażu, Pan Rekin, Pan Pirania i hakerka o ciętym języku, miss Tarantula. Ale kiedy po latach niezliczonych napadów i bycia najbardziej poszukiwanymi złoczyńcami na świecie, zostają w końcu złapani, Pan Wilk zawiera umowę, której nie ma zamiaru dotrzymać, aby uratować ich wszystkich od kary więzienia: postanawia, że będą dobrymi obywatelami. Pod okiem ich mentora, profesora Marmalade i aroganckiej, ale uroczej, świnki morskiej, Pan Wilk i spółka postanawiają oszukać świat, że już się zmienili. Pan Wilk jednak dostrzega, że czynienie dobra naprawdę daje mu to, za czym zawsze potajemnie tęsknił: akceptację. Więc kiedy nowy złoczyńca zagraża miastu, czy panu Wilkowi uda się przekonać resztę, aby stali się wzorowymi obywatelami?

„Wielka wyprawa Molly” Niemcy, bez ograniczeń, dubbing ukraiński, animowany, piątek, sobota i niedziela – godzina 10.30, poniedziałek – godzina 13.40, wtorek – godzina 12.30, środa – godzina 10, czwartek – godzina 12.45. Film o przygodach rodziny państwa Potworów – Mamy, Taty i małej Molly, i jej przyjaciela, Edisona – bohaterach animowanego serialu o tym samym tytule. Molly już wkrótce przestanie być jedynaczką. Nie będzie jakąś tam starszą siostrą – będzie najlepszą starszą siostrą na świecie. Zrobiła już nawet dla brata czapkę, żeby był mu ciepło, gdy już się wykluje. Rodzice Molly, państwo Potworowie, wyruszają w podróż na odległą wyspę, na której przychodzą na świat wszyscy członkowie klanu potworów. Tata ma przed sobą jeszcze trochę wysiadywania. O nie! Zapomnieli o czapce! Molly i jej nakręcany zabawkowy przyjaciel, Edison, wyruszają na wielką wyprawę – przed nimi wiele wspaniałych przygód i ogromne wyzwania.

„Trzy piętra” Włochy/Francja, dozwolony od lat 15, dramat/komedia, poniedziałek – godzina 18. Nanni Moretti przeplata trzy historie - jedną o zagubieniu i tęsknocie matki wychowującej samotnie córkę; drugą o obsesji podejrzeń i wybaczeniu, której bohaterem jest ojciec podejrzewający sędziwego sąsiada o molestowanie swojego dziecka; i trzecią o błędach rodzicielskich i przyznaniu się do własnych słabości (prowadzący pod wpływem alkoholu syn surowego sędziego powoduje śmiertelny wypadek). „Trzy piętra” to również wzruszająca, uniwersalna opowieść o murach, które skrywają tajemnice, są niemym świadkiem chwil pięknych i tragicznych. W rolach głównych występują Ricardo Scamarico, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini.

„8 rzeczy, których nie wiecie o facetach” Polska, dozwolony od lat 15, czwartek – godziny 13, 18. Siła przyjaźni, chwile wzruszenia i szalone przygody uwielbianych przez widzów bohaterów. Jak potoczyły się ich losy? Co nastąpiło po przysłowiowym: żyli długo i szczęśliwie? W nowej odsłonie komedii o męskich słabościach Ricky walczy z twórczym kryzysem, Jarosław z atakami paniki, Filip szaleje na giełdzie, Stefan próbuje zapanować nad złością, a Kordian poskładać złamane serce. Tylko Tomek, jako jedyny z przyjaciół, nadal odważnie spełnia marzenia. I w końcu wpada przez to w kłopoty. W wir szaleństw facetów, poza znanymi z poprzedniej części Basią i Zosią, wciągnięta zostanie również zupełnie nowa bohaterka – tajemnicza Pestka.

„Nakręcony tata” USA, dozwolony od lat 7, dubbing, familijny, sobota i niedziela – godzina 12.15. Ben (Michael Jr.), niespełniony komik, montażysta reality TV, pogrąża się w kryzysie wieku średniego. Umieszczane w internecie filmiki z jego komediowymi występami nie cieszą się popularnością – do czasu, aż syn nagrywa go próbującego nieudolnie naprawić... spłuczkę sedesową. Dziesięciolatek wrzuca do sieci film, a ten momentalnie staje się viralem i rozpoczyna karierę Bena w mediach społecznościowych jako Selfie Dad. Czy popularność i sukces pozwoli Benowi odzyskać szczęście i rodzinę? Może recepty na udane życie powinien poszukać w Biblii, do czego niestrudzenie zachęca go młody współpracownik kształcący się na pastora? A może musi wrócić do młodzieńczych marzeń i uporać się z przeszłością?

„Powołany” Polska, dozwolony od lat 12, religijny, czwartek – godzina 18.30. Film ukazuje niezwykłą historię spotkania zamożnej rodziny z kapłanem katolickim. Do dobrze sytuowanej rodziny, w celu wizyty duszpasterskiej, przychodzi ksiądz (Marcin Kwaśny). Jest zaproszony przez panią domu (Marta Lewandowska) w ramach "kolędy" parafialnej. W bogatym wnętrzu zastaje również młodego chłopaka (Jakub Dmochowski), wpatrzonego w swojego ojca (Rafał Szałajko), który jest skrajnym antyklerykałem. W trakcie wizyty pojawia się również zbuntowana córka (Paulina Śmigielska), która jest zwabiona przez swoją mamę pod pretekstem pomocy przy zakupach internetowych. W trakcie tej niecodziennej wizyty duszpasterskiej dochodzi do mocnej wymiany zdań i zderzenia światopoglądów. Tematy oscylują wokół siedmiu, głównych posług zleconych kapłanom, takich jak: sakrament Eucharystii, sakrament pojednania i pokuty, chrztu Świętego, głoszenie słowa Bożego, modlitwy o uzdrowienie, egzorcyzmu oraz towarzyszenie osobie umierającej. W czasie poruszanych zagadnień kapłan opowiada niezwykłe, ale prawdziwe historie osób świeckich, które nawróciły się poprzez posługę księży. Są do spektakularne nagrania dokumentalne, w których obserwujemy kompletną przemianę siedmiu osób. Podczas wizyty duszpasterskiej wychodzą tajemnice skrywane między domownikami, które od lat niszczyły relacje rodzinne. Widz zostanie przeprowadzony przez zabawne dialogi oraz chwytające za serce prawdziwe świadectwa. Jak zakończy się konfrontacja poglądów? I czy wizyta kapłana zmieni relacje w tym domu?

„Halka” Moniuszki z Piotrem Beczałą” opera, środa – godzina 18.

