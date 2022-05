Radomski Helios zaprasza na przed premierę „Top Gun: Maverick” (zdjęcia, wideo)

Helios w Radomiu zaprasza na filmy „Miraculum: Biedronka i czarny kot”, „Piosenki o miłości”, „Sonata”, „Top Gun: Maverick”, „Podpalaczka”, „Doktor Strange w multiwersum obłędu”, „Fucking Bornholm”, „Igrzyska zwierzaków”, „Sonic 2. Szybki jak błyskawica”, Wiking, „Jakub, Mimi i gadające psy”, „Kapitan Nova”. Zobacz program kina od piątku, 20 maja, do czwartku, 26 maja.

„Top Gun: Maverick” USA, dozwolony od lat 15, akcja, czwartek: 2D z napisami – godziny 12.30, 15.30, 18.30, 2D z napisami ATMOS – godzina 20.20. Po ponad trzydziestu latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) o kryptonimie „Rooster”, synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim „Goose”, który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.

„Podpalaczka” USA, dozwolony od lat 15, horror, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i środa – godziny 17, 19.20, 21.40, czwartek – godziny 13.30, 19, 21.20. W nowej adaptacji kultowego bestselleru Stephena Kinga „Podpalaczka” dziewczyna o imieniu Charlie McGee jest obdarzona rzadkim darem pirokinezy, czyli zaprószania ognia. Ta niezwykła zdolność to wielkie niebezpieczeństwo dla dziewczynki. Jej rodzice robią wszystko, aby mogła ona wieść w miarę normalne życie. Przez ponad dekadę, Andy (Zac Efron) i Vicky (Sydney Lemmon) uciekają, desperacko próbując ukryć Charlie ( Ryan Kiera Armstrong) przed agencją federalną, która chciałaby wykorzystać niezwykły dar dziewczynki do produkcji broni masowego rażenia. Andy nauczył Charlie, jak rozładować moc, która jest wyzwalana przez gniew lub ból. Ale kiedy Charlie kończy 11 lat, ogień staje się coraz trudniejszy do opanowania. Gdy przypadkowo zostaje ujawniona lokalizacja rodziny, agent (Michael Greyeyes) zostaje wysłany, aby wytropić rodzinę i złapać Charlie. Dziewczyna ma zupełnie inne plany.

„Doktor Strange w multiwersum obłędu” USA, dozwolony od lat 12, fantasy/przygodowy, 2D z dubbingiem: piątek i sobota – godziny 10, 12.50, poniedziałek – godziny 11, 13, środa – godzina 10.20, czwartek – godziny 11, 13.50; 2D z napisami: piątek, sobota, niedziela i środa – godziny 14, 15.40, 18.30, 21.30, poniedziałek – godziny 14.15, 15.45, 18.30, 21.30, wtorek – godziny 14, 15.40, 16.15, 18.30, 21.30, czwartek – godziny 16, 16.40, 19.30, 21.30; 2D z dubbingiem ATMOS: piątek, sobota, niedziela, wtorek i środa – godziny 11.30, 17.30, poniedziałek – godzina 17.30, czwartek – godziny 11.40, 14.40; 2D z napisami ATMOS: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i środa – godziny 14.30, 20.30, czwartek – godzina 17.30; 2D z ukraińskim dubbingiem: niedziela – godzina 13.30. Film wprowadza i rozwija pojęcie wieloświata do uniwersum Marvela. Wyrusz w nieznane z doktorem Strangem, który z pomocą starych i nowych nadnaturalnych sojuszników przemierza zaskakujące i niebezpieczne alternatywne światy, tocząc walkę z tajemniczym wrogiem. W rolach głównych występują Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong.

„Igrzyska zwierzaków” Australia/USA, bez ograniczeń, dubbing, animowany, piątek – godziny 11.45, 15.20, sobota i niedziela – godziny 10.20, 11.50, 15, poniedziałek – godziny 12, 15.50, wtorek – godziny 13.10, 15.30, środa – godziny 11.30, 13.30, 15.40, czwartek – godziny 10.15, 15.50. Urodzona optymistka Daisy marzy o tym, żeby wygrać wielkie zawody dla „Najstraszniejszych zwierząt świata”. Problem w tym, że będąc uroczym ssakiem z gatunku kuoka, przypominającym skrzyżowanie chomika z kangurem, ma nikłe szanse na rywalizację z największymi i najgroźniejszymi drapieżnikami planety. Ale od czego są upór i wierni przyjaciele. Aby dokonać niemożliwego, Daisy rozpocznie trudny trening pod okiem starego mistrza – Croco Dilla. Ćwicząc siłę, zręczność i intelekt, zrobi wszystko, żeby udowodnić światu zwierząt, że wola walki i szansa na medale wcale nie musi iść w parze z muskułami, groźnym wyglądem i długością paszczy, szpona czy ogona.

„Wiking” USA/Wielka Brytania, dozwolony od lat 15, dramat, piątek i poniedziałek – godzina 20, sobota i niedziela – godzina 19.40, wtorek – godzina 20.45, środa – godzina 20.15, czwartek – godzina 20.50. Młody książę Amleth (Alexander Skarsgard)jest u progu stania się mężczyzną, gdy jego ojciec, król Aurvandil War Raven (Ethan Hawke), zostaje brutalnie zamordowany przez wuja Fjolnira (Claes Kasper Bang), który porywa matkę chłopca - księżną Gudrún (Nicole Kidman). Uciekając łodzią ze swojego królestwa, dziecko poprzysięga zemstę. Dwie dekady później Amleth jest wikingiem najeżdżającym słowiańskie wioski, gdzie pewna czarownica (Björk), przypomina mu o jego przysiędze: pomścić ojca, ocalić matkę, zabić wuja. Podróżując na statku z niewolnikami do Islandii, Amleth dostaje się na farmę swojego wuja z pomocą Olgi (Anya Taylor-Joy), zniewolonej słowiańskiej kobiety - i wyrusza, by dotrzymać przysięgi.

„Sonic 2. Szybki jak błyskawica” Japonia/USA, dozwolony od lat 7, dubbing, animowany, piątek – godziny 13.40, 16.20, sobota – godziny 10.45, 13.30, 16.15, niedziela – godziny 10.45, poniedziałek – godziny 11.40, 13.30, 16.15, wtorek – godziny 11.50, 13.15, 18, środa – godziny 11.15, 13.40, 16.20, czwartek – godzina 10.45. Sonic to tak naprawdę niebieska kulka superenergii. Jego moc przyciąga złoczyńców, dlatego Sonic musiał uciec ze swej planety, w czym pomogły mu magiczne złote pierścienie. Znalazł się na zupełnie nowej planecie – Ziemi. Jeż i jego najlepszy przyjaciel Tom łączą siły, aby powstrzymać geniusza zła – doktora Robotnika przed planem przejęcia władzy nad światem.

„Fucking Bornholm” Polska, dozwolony od lat 15, dramat/komedia, piątek – godziny 13, 17.40, 21.15, sobota i niedziela – godziny 12.40, 17.15, 21.15, poniedziałek – godziny 13.20, 19, 21.15, wtorek – godziny 11.30, 19, 21.30, środa – godziny 13.15, 19, 21.15. Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami? W rolach głównych występują Agnieszka Grochowska, Maciej Stuhr, Grzegorz Damięcki.

„Miraculum: Biedronka i czarny kot” część 2, Francja/Japonia/Korea Południowa, bez ograniczeń, dubbing, animowany/fantasy, niedziela – godzina 10.30. Licealistka Marinette patrzy na świat przez różowe okulary. Uwielbia pomagać ludziom i rozwiązywać ich problemy. Impulsywna i energiczna, często najpierw działa, a potem myśli. Jednak ta zazwyczaj pewna siebie nastolatka zupełnie traci głowę przed Adrienem - na to Biedronka nigdy by sobie nie pozwoliła.

„Piosenki o miłości” Polska, dozwolony od lat 15, dramat, poniedziałek – godzina 18. Ona jest dziewczyną z bloku w małym mieście, on pochodzi z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Poznają się, gdy ona obsługuje przyjęcie, na którym on się bawi. Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje i marzenia. Kruche uczucie, które rodzi się między nimi, cały czas wystawiane jest na próbę: ona wciąż przed nim ucieka, on potrafi łgać jak z nut. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? W rolach głównych występują Justyna Święs i Tomasz Włosok.

„Sonata” Polska, dozwolony od lat 15, dramat biograficzny, czwartek – godziny 13, 18. Grzegorz Płonka (Michał Sikorski), po latach życia w kompletnej ciszy, dzięki uporowi rodziców (Małgorzata Foremniak, Łukasz Simlat), wsparciu grupy dobrych ludzi i zabiegowi wszczepienia implantu w Instytucie profesora Henryka Skarżyńskiego (Jerzy Stuhr) odzyskał słuch i mógł spełnić największe marzenie swojego życia – zagrać „Sonatę Księżycową” Beethovena.

„Jakub, Mimi i gadające psy” Polska/Łotwa, bez ograniczeń, ukraiński dubbing, animowany, piątek i środa – godzina 11.45, sobota i niedziela – godzina 10, poniedziałek – godzina 11.30, wtorek – godzina 11.15, czwartek – godzina 11.10. Jakub i Mimmi to para kuzynów, którzy niezbyt się lubią. Wkrótce jednak pojawia się szansa, by to zmienić. Dzieci zaprzyjaźniają się z gangiem gadających psów.

„Kapitan Nova” Holandia, dozwolony od lat 12, dubbing, przygodowy/Sci-Fi, środa – godzina 9.10. 2050 rok. Ziemia jest całkowicie zniszczona. Wszędzie panuje susza. Aby przetrwać ludzie musieli opuścić planetę. Statek kosmiczny pod przywództwem kapitan Novy musi cofnąć się w czasie, aby zapobiec katastrofie ekologicznej. Misja się rozpoczęła. Coś jednak poszło nie tak. Załoga wylądowała w 2025 roku, a kapitan Nova ma teraz 12 lat. Czy uda im się ocalić świat?

„Jujutsu Kaisen 0: The Movie” Japonia, dozwolony od lat 12, fantasy/akcja/anime, piątek, sobota i niedziela – godzina 19. Jako dziecko Rika Orimoto ginie w wypadku drogowym na oczach bliskiego przyjaciela Yuty Okkotsu. „To obietnica. Gdy dorośniemy, pobierzemy się”. Rika staje się zjawą, a Okkotsu, cierpiąc z powodu jej klątwy, pragnie własnej śmierci. Największy czarownik jujutsu, Satoru Gojo, wita go jednak w Liceum Jujutsu. Okkotsu poznaje kolegów z klasy: Maki Zen’in, Togego Inumakiego oraz Pandę, i w końcu odnajduje w sobie determinację: „Chcę móc powiedzieć, że to, że żyję, jest okej”. „Uczęszczając do Liceum Jujutsu, zdejmę klątwę Riki”. W międzyczasie nikczemny użytkownik klątw, Suguru Geto, którego wyrzucono ze szkoły za dokonanie masakry na zwykłych ludziach, ukazuje się przed Okkotsu i resztą. „24 grudnia zorganizujemy Nocną Paradę Stu Demonów”. Geto nawołuje do stworzenia raju wyłącznie dla czarowników jujutsu i rzuca tysiąc klątw na Shinjuku i Kioto, by w ten sposób zlikwidować wszystkich nie-czarowników. Czy Okkotsu uda się ostatecznie powstrzymać Geta? A co ze zdjęciem klątwy Riki…? „Między gwiazdy. Anne-Sophie Mutter gra Johna Wiliamsa” koncert, środa – godzina 18.

