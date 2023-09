Radomski Szpital Specjalistyczny z milionową dotacją z Ministerstwa Zdrowia. Będzie nowa serwerownia i sprzęt dla oddziału ratunkowego

Prawie 15 milionów złotych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dostanie miejska lecznicza. Pieniądze mają być wykorzystane między innymi na zakupy nowego sprzętu medycznego, rozbudowę systemu informatycznego i usprawnienie procesu badań diagnostycznych na oddziale ratunkowym. Pieniądze lecznica pozyskała w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Radomski Szpital Specjalistyczny dostanie prawie 15 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia we wtorek 19 września opublikowało listę rankingową placówek, które dostaną pieniądze w ramach konkursu na modernizację i doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych. Pieniądze pochodzą z Funduszu Medycznego. Pieniądze pochodzą z Funduszu Medycznego. Otrzymają je 152 placówki z całego kraju, w tym także Radomski Szpital Specjalistyczny, ale też szpital powiatowy w Kozienicach.

Prawie 15 milionów złotych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lecznicy przy ulicy Tochtermana w Radomiu

Radomski Szpital Specjalistyczny imienia Tytusa Chałubińskiego przy ulicy Tochtermana otrzyma 14 944 328 złotych. - To bardzo dobra wiadomość dla szpitala, ale też dla pacjentów. Pieniądze będą przeznaczone na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz współpracujących pracowni diagnostycznych. To będą inwestycje, które poprawią komfort pracy personelu, ale też bezpieczeństwo pacjentów. Będzie modernizowana i rozbudowywana infrastruktura informatyczna, ale też kupowany nowoczesny sprzęt medyczny, który zastąpi urządzenia wykorzystywane w oddziale od 5 czy 10 lat. Będziemy też budowali pocztę pneumatyczną między oddziałem a centralnym laboratorium medycznym, to usprawni i przyspieszy proces pozyskiwania wyników badań - mówi Marta Michalska - Wilk, wiceprezydent Radomia.

- To wniosek niezwykle ważny i kompatybilny z projektem rozbudowy naszego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Mamy w szpitalu dwie serwerownie, potrzebujmy trzecie dla SOR, zabezpieczenie informatyczne jest niezwykle ważne. Będzie digitalizacja dokumentów, pacjenci podpisują wiele upoważnień, zgód, wszelkie wyniki badań będziemy mogli mieć w formie elektronicznej. Poczta pneumatyczna to możliwość szybkiego przesyłania pobranych próbek bezpośredni do laboratorium, tą samą drogą będą wracały wyniki badań, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ale także do małych "SOR-ów", które mamy przecież na ginekologii, oddziale dziecięcym oraz zakaźnym - wyjaśniał Jerzy Zawodnik, wicedyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Jerzy Zawodnik dziękował także pracownikom szpitala, którzy przygotowali wniosek o dotację, był on tak dobry, że liczba uzyskanych punktów w ministerialnym konkursie pozwoliła na pozyskanie wsparcia. Wicedyrektor Zawodnik dziękował też poseł Annie Kwiecień. - Choć to był konkurs to wiedzieliśmy, że pani poseł wyciąga do nas pomocną dłoń, zainteresowała się naszym wnioskiem - dodawał Jerzy Zawodnik.

Będzie nowy Szpitalny oddział Ratunkowy przy ulicy Tochtermana

Przypomnijmy, Radomski Szpital Specjalistyczny jest przez rozpoczęciem rozbudowy oddziału ratunkowego. W piątek 22 września mają być otwarte oferty w przetargu na prace. Do istniejącego oddziału ma być dostawiony drugi budynek. W sumie całość będzie miała 2300 metrów kwadratowych powierzchni, teraz ma 1,5 tysiąca. Dzięki powiększeniu SOR-u będzie możliwe wyodrębnienie stref dla pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, którzy wymagają natychmiastowej terapii oraz dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie. Dodatkowo, dla pacjentów z objawami choroby zakaźnej zaprojektowano niezależne wejście do strefy służącej diagnostyce, obserwacji i leczeniu. Będzie miejsce na pracownię diagnostyki obrazowej z tomografem, aparatem RTG i ultrasonografem. SOR będzie przygotowany na przyjęcie 70 tysięcy pacjentów rocznie. Na to zadanie Radomski Szpital Specjalistyczny dostał rządową dotację wysokości 35 milionów złotych. Harmonogram zakłada, że nowy oddział będzie gotowy w listopadzie 2025 roku.

