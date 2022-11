Radomskie Morsy rozpoczęły nowy sezon. Tłum na plaży i w zalewie na Borkach. Zobacz zdjęcia z pierwszego morsowania

Pierwsze tej jesieni morsowanie z zalewie na Borkach. Radomskie Morsy rozpoczęły sezon

Radomskie Morsy mają za sobą pierwsze w tym sezonie wejście do zalewu na Borkach. pogoda jeszcze nie tak, jak lubią najbardziej, ale chłodna woda już szykuje organizmy do oczekiwanych przymrozków. To czas, żeby poprawić formę i być gotowym na wejścia do zalewu przy ujemnych temperaturach.

Na inaugurację członkowie grupy Radomskie Morsy pokazali, że nie mogli się doczekać nowego sezonu. nad zalewem na Borkach był tłum. Niemal, jak w lipcowe czy sierpniowe weekendy. Stroje też przywoływały wspomnienie lata. Najpierw była tradycyjna rozgrzewka, później wejście do wody i dużo zabawy.

Zobaczcie galerię zdjęć z pierwszego morsowania