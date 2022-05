Radomskie Multikino zaprasza na premierę horroru „Podpalaczka”

Multikino w Radomiu zaprasza na filmy „Big i inne opowieści o zwierzątkach”, „Doktor Strange w multiwersum obłędu”, „Downton Abbey: Nowa epoka”, „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a”, „Fucking Bornholm”, „Igrzyska zwierzaków”, „Nawet myszy idą do nieba”, „Podpalaczka”, „Sonic 2. Szybki jak błyskawica”, „To nie wypanda”, „Wiking”, „X”, „Za duży na bajki”. Zobacz program kina od piątku, 13 maja, do czwartku, 19 maja.

„Podpalaczka” USA, dozwolony od lat 15, horror, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godziny 18.05, 20.30. W nowej adaptacji kultowego bestselleru Stephena Kinga „Podpalaczka” dziewczyna o imieniu Charlie McGee jest obdarzona rzadkim darem pirokinezy, czyli zaprószania ognia. Ta niezwykła zdolność to wielkie niebezpieczeństwo dla dziewczynki. Jej rodzice robią wszystko, aby mogła ona wieść w miarę normalne życie. Przez ponad dekadę, Andy (Zac Efron) i Vicky (Sydney Lemmon) uciekają, desperacko próbując ukryć Charlie ( Ryan Kiera Armstrong) przed agencją federalną, która chciałaby wykorzystać niezwykły dar dziewczynki do produkcji broni masowego rażenia. Andy nauczył Charlie, jak rozładować moc, która jest wyzwalana przez gniew lub ból. Ale kiedy Charlie kończy 11 lat, ogień staje się coraz trudniejszy do opanowania. Gdy przypadkowo zostaje ujawniona lokalizacja rodziny, agent (Michael Greyeyes) zostaje wysłany, aby wytropić rodzinę i złapać Charlie. Dziewczyna ma zupełnie inne plany.

„Doktor Strange w multiwersum obłędu” USA, dozwolony od lat 12, fantasy/przygodowy, 2D z dubbingiem: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i czwartek – godziny 10.30, 11.30, 12.45, 15.40,, 17.20, 18.20, środa – godziny 10.30, 11.30, 12.45, 15.40, 18.20; 2D z napisami: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek – godziny 14.25, 19.15, 20.10, 21.10, środa – godziny 14.25, 19.15, 20.20, 21.15, czwartek – godziny 14.25, 19.15, 21.10; 3D z dubbingiem: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godzina 13.25; 3D z napisami: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godzina 16.20. Film wprowadza i rozwija pojęcie wieloświata do uniwersum Marvela. Wyrusz w nieznane z doktorem Strangem, który z pomocą starych i nowych nadnaturalnych sojuszników przemierza zaskakujące i niebezpieczne alternatywne światy, tocząc walkę z tajemniczym wrogiem. W rolach głównych występują Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong.

„Igrzyska zwierzaków” Australia/USA, bez ograniczeń, dubbing, animowany, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godziny 11.10, 13.20, 15.20. Urodzona optymistka Daisy marzy o tym, żeby wygrać wielkie zawody dla „Najstraszniejszych zwierząt świata”. Problem w tym, że będąc uroczym ssakiem z gatunku kuoka, przypominającym skrzyżowanie chomika z kangurem, ma nikłe szanse na rywalizację z największymi i najgroźniejszymi drapieżnikami planety. Ale od czego są upór i wierni przyjaciele. Aby dokonać niemożliwego, Daisy rozpocznie trudny trening pod okiem starego mistrza – Croco Dilla. Ćwicząc siłę, zręczność i intelekt, zrobi wszystko, żeby udowodnić światu zwierząt, że wola walki i szansa na medale wcale nie musi iść w parze z muskułami, groźnym wyglądem i długością paszczy, szpona czy ogona.

„Wiking” USA/Wielka Brytania, dozwolony od lat 15, dramat, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i czwartek – godzina 20.20, środa – godzina 21.05. Młody książę Amleth (Alexander Skarsgard)jest u progu stania się mężczyzną, gdy jego ojciec, król Aurvandil War Raven (Ethan Hawke), zostaje brutalnie zamordowany przez wuja Fjolnira (Claes Kasper Bang), który porywa matkę chłopca - księżną Gudrún (Nicole Kidman). Uciekając łodzią ze swojego królestwa, dziecko poprzysięga zemstę. Dwie dekady później Amleth jest wikingiem najeżdżającym słowiańskie wioski, gdzie pewna czarownica (Björk), przypomina mu o jego przysiędze: pomścić ojca, ocalić matkę, zabić wuja. Podróżując na statku z niewolnikami do Islandii, Amleth dostaje się na farmę swojego wuja z pomocą Olgi (Anya Taylor-Joy), zniewolonej słowiańskiej kobiety - i wyrusza, by dotrzymać przysięgi.

„Sonic 2. Szybki jak błyskawica” Japonia/USA, dozwolony od lat 7, dubbing, animowany, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godziny 10, 12.20, 14.45, 17.40. Sonic to tak naprawdę niebieska kulka superenergii. Jego moc przyciąga złoczyńców, dlatego Sonic musiał uciec ze swej planety, w czym pomogły mu magiczne złote pierścienie. Znalazł się na zupełnie nowej planecie – Ziemi. Jeż i jego najlepszy przyjaciel Tom łączą siły, aby powstrzymać geniusza zła – doktora Robotnika przed planem przejęcia władzy nad światem.

„Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a” USA, dozwolony od lat 10, dubbing, fantasy/przygodowy, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godzina 12.30. Profesor Albus Dumbledore (Jude Law) wie, że potężny i zły czarodziej Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) zamierza zawładnąć światem czarodziejów. Nie mogąc powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie magizoologowi Newtowi Skamanderowi (Eddie Redmayne). Staje on na czele nieustraszonej drużyny, złożonej z czarodziejów, czarodziejek i jednego dzielnego mugolskiego piekarza. W niebezpiecznej misji natkną się oni na znane już i nowe zwierzęta oraz staną do walki z coraz liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo Dumbledore będzie trzymał się z boku, skoro stawka jest tak wielka?

„Fucking Bornholm” Polska, dozwolony od lat 15, dramat/komedia, piątek, niedziela, wtorek i czwartek – godzina 20.40, sobota, poniedziałek i środa – godzina 17.50. Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami? W rolach głównych występują Agnieszka Grochowska, Maciej Stuhr, Grzegorz Damięcki.

„Downton Abbey: Nowa epoka” USA/Wielka Brytania, dozwolony od lat 15, dramat/kostiumowy, piątek, niedziela, wtorek i czwartek – godzina 17.50, sobota, poniedziałek i środa – godzina 20.20. Tym razem film zabierze nas na Riwierę Francuską. Dowiemy się o tajemniczej przeszłości Violet Crawley (Maggie Smith). Dla Crawleyów będzie to bardzo ważna podróż, która pozwoli im na nowo poznać historię rodziny. Światło ujrzą nieznane dotąd fakty. Nie oznacza to, że w Downtown Abbey nic ciekawego nie będzie się działo. Do rezydencji przyjedzie ekipa filmowa. Okaże się, że będzie miało to zaskakujące konsekwencje dla arystokratów.

„Nawet myszy idą do nieba” Czechy/Francja/Polska/Słowacja, bez ograniczeń, dubbing, animowany/przygodowy, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godzina 10.15. Czy mysz i lis mogą być przyjaciółmi? Kiedy uparta myszka i strachliwy Rudeusz trafiają do nieba, nic na to nie wskazuje. W nowym świecie muszą porzucić swoje instynkty i stawić czoła fantastycznej przygodzie. Dokąd zaprowadzi ich ta niezwykła podróż? Mała Czmyszka usilnie stara się udowodnić wszystkim swoją odwagę. Aby tego dokonać, zaryzykuje nawet spotkanie z drapieżnikiem! Jej śmiała próba kończy się jednak w zupełnie niespodziewany sposób. Myszka trafia do niezwykłej krainy, gdzie na swojej drodze spotyka bojaźliwego liska Rudeusza. Czy tak różni bohaterowie będą w stanie się dogadać? W nowym miejscu bardzo łatwo wpaść w opały! Mimo początkowej niechęci postanawiają wspólnie odkryć tajemnice niezbadanych i zaskakujących zaświatów. Czy sprostają nowym wyzwaniom i niecodziennej przygodzie?

„To nie wypanda” USA, bez ograniczeń, dubbing, animowany, piątek, niedzirela, wtorek i czwartek – godzina 10, sobota i poniedziałek – godziny 10, 15.30, środa – godzina 15.30. W filmie poznajemy Mei Lee, pewną siebie trzynastolatkę, szkolną kujonkę i idealną, nie sprawiającą kłopotów córkę. Jednak czas dojrzewania zmieni dotychczas uporządkowany świat dziewczyny w totalny chaos. Jej nadopiekuńcza, by nie powiedzieć natrętna, mama Ming nie odstępuje jej na krok, co tylko pogłębia frustrację nastolatki. A jakby tego było mało, za każdym razem, gdy Mei odczuwa silne emocje, czyli praktycznie zawsze, zmienia się w ogromną pandkę rudą.

„Bing i opowieści o zwierzątkach” Irlandia/Wielka Brytania, bez graniczeń, dubbing, animowany, sobota i niedziela – godzina 10. Czy znacie tego niesfornego, czarnego królika? To Bing. Zapraszamy na jego przygody.

„X” USA, dozwolony od lat 15, horror, piątek, niedziela, wtorek i czwartek – godzina 15.30. Grupa początkujących filmowców udaje się do domu na odludziu w Teksasie, by nakręcić tam swój sekretny film. Starsi, ekscentryczni gospodarze, którzy wynajmują im posiadłość, szybko zaczynają się interesować swoimi gośćmi i wkrótce ich podejrzana ciekawość przybiera drastyczny obrót. W rolach głównych występują Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow, Kid Cudi.

„Za duży na bajki” Polska, dozwolony od lat 7, familijny, środa – godzina 9.50. W życiu Waldka (Maciej Karaś), wypełnionym głównie grami komputerowymi, następuje prawdziwe trzęsienie ziemi. Na czas nieobecności mamy (Karolina Gruszka) zostaje pod opieką szalonej i nieprzewidywalnej ciotki (Dorota Kolak), która wprowadza, obcą mu jak dotąd, dyscyplinę i narzuca nowe obowiązki. Ale choć nietuzinkowa krewna funduje Waldkowi prawdziwy obóz przetrwania, chłopak otrzymuje od niej przy okazji najcenniejszą lekcję życia. „Twenty One Pilots Cinema Experience” koncert, czwartek – godzina 20.

