Radomskie Multikino zaprasza na premierę horroru „X” (zdjęcia, wideo)

Multikino w Radomiu zaprasza na filmy „Batman”, „Bing i opowieści o zwierzątkach”, „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a”, „Fucking Bornholm”, „Morbius”, „Nawet myszy idą do nieba”, „Nieznośny ciężar wielkiego talentu”, „Ron Usterka”, „Sonic 2: Szybki jak błyskawica”, „To nie wypanda”, „Wiking”, „X”, „Za duży na bajki”, „Zaginione miasto”, „Zając Max: Misja pisanka”. Zobacz program kina od piątku, 29 kwietnia, do czwartku, 5 maja.

„Sonic 2. Szybki jak błyskawica” Japonia/USA, bez ograniczeń, dubbing, animowany, wersja z dubbingiem: piątek – godziny 10, 12.40, 14.30, 15.30, 18.15, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i czwartek – godziny 10, 11.45, 12.40, 14.30, 15.30, 18.15, środa – godziny 10, 11.50, 12.40, 14.30, 15.30, 18.15; wersja z napisami: piątek – godzina 10.10, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godzina 10.30. Sonic to tak naprawdę niebieska kulka superenergii. Jego moc przyciąga złoczyńców, dlatego Sonic musiał uciec ze swej planety, w czym pomogły mu magiczne złote pierścienie. Znalazł się na zupełnie nowej planecie – Ziemi. Jeż i jego najlepszy przyjaciel Tom łączą siły, aby powstrzymać geniusza zła – doktora Robotnika przed planem przejęcia władzy nad światem.

„Nieznośny ciężar wielkiego talentu” USA, dozwolony od lat 15, komedia, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i czwartek – godziny 17.50, 20.20, wtorek i środa – godziny 17.50, 21. Legenda kina Nicolas Cage tonie w długach. Aby się z nich wykaraskać przyjmuje nietypową, ale intratną propozycję od swojego bogatego wielbiciela – Javiego Gutierreza. Ma być honorowym gościem na jego przyjęciu urodzinowym w luksusowej rezydencji. Szybko okazuje się, że panowie nadają na tych samych falach. Zapowiada się więc szampańska zabawa i nic nie zwiastuje kłopotów. Nawet to, że Javi ma szalenie wybuchowy temperament i niezdrową skłonność do przemocy i nielegalnych rozrywek. Przecież wszystko jest dla ludzi! Innego zdania są jednak tajni agenci amerykańskich służb, którzy składają Cage’owi propozycję nie do odrzucenia: ponieważ lekkomyślnie nawiązał właśnie przyjaźń z jednym z najniebezpieczniejszych ludzi na Ziemi, będzie musiał pomóc w ujawnieniu jego przestępczej działalności. Tymczasem Javi namawia Cage’a, by ten odgrywał najsłynniejsze sceny ze swoich filmów. Nicolas w filmach to istny pan życia i śmierci, który, gdy trzeba zostawia Las Vegas, by nawet bez twarzy dać się poznać po dzikości serca. Ale w prawdziwym życiu nawet dwa miliony dolarów napiwku to za mało, by zgodzić się na pocałunek śmierci.

„Morbius” USA, dozwolony od lat 12, akcja/Sci-Fi, piątek, wersja z dubbingiem: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i czwartek – godzina 13.20, środa – godziny 9.30, 13.20; wersja z napisami: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, środa i czwartek – godzina 21.30, wtorek – godzina 21.15. Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius (Jared Leto) rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba.

„Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a” USA, dozwolony od lat 10, fantasy/przygodowy, wersja z dubbingiem: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i czwartek – godziny 12, 15.10, 18.25, wtorek – godziny 12, 15.10, środa – godziny 9.40, 12, 15.10, 18.25; wersja z napisami: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i środa – godziny 12.50, 16.10, 19.20, czwartek – godziny 16.10, 19.20. Profesor Albus Dumbledore (Jude Law) wie, że potężny i zły czarodziej Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) zamierza zawładnąć światem czarodziejów. Nie mogąc powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie magizoologowi Newtowi Skamanderowi (Eddie Redmayne). Staje on na czele nieustraszonej drużyny, złożonej z czarodziejów, czarodziejek i jednego dzielnego mugolskiego piekarza. W niebezpiecznej misji natkną się oni na znane już i nowe zwierzęta oraz staną do walki z coraz liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo Dumbledore będzie trzymał się z boku, skoro stawka jest tak wielka?

„Bing i opowieści o zwierzątkach” Irlandia/Wielka Brytania, bez graniczeń, dubbing, animowany, sobota, niedziela i wtorek – godzina 10, czwartek – godzina 12.30. Czy znacie tego niesfornego, czarnego królika? To Bing. Zapraszamy na jego przygody.

„To nie wypanda” USA, bez ograniczeń, dubbing, animowany, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godziny 10.40, 13. W filmie poznajemy Mei Lee, pewną siebie trzynastolatkę, szkolną kujonkę i idealną, nie sprawiającą kłopotów córkę. Jednak czas dojrzewania zmieni dotychczas uporządkowany świat dziewczyny w totalny chaos. Jej nadopiekuńcza, by nie powiedzieć natrętna, mama Ming nie odstępuje jej na krok, co tylko pogłębia frustrację nastolatki. A jakby tego było mało, za każdym razem, gdy Mei odczuwa silne emocje, czyli praktycznie zawsze, zmienia się w ogromną pandkę rudą.

„Batman” USA, dozwolony od lat 12, dubbing, akcja/Sci-Fi, wersja z dubbingiem: piątek – godzina 10; wersja z napisami: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godzina 15.45. Dwa lata pod postacią Batmana (Robert Pattinson) i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników - w tym Alfreda Pennywortha (Andy Serkis) i porucznika Jamesa Gordona (Jeffrey Wright) - i występując przeciwko sitwie skorumpowanych urzędników oraz osobistości, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości. Nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Największy Detektyw Świata, kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. Tam w trakcie swojego śledztwa spotyka takie postacie jak Selina Kyle, zwana Kobietą-Kot (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, czyli Pingwin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) i Edward Nashton, tudzież Człowiek-Zagadka (Paul Dano). Wreszcie dowody zaczynają się konkretyzować, a zamiary sprawcy stają się jasne. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy i korupcji, od dawna nękających Gotham City.

„Zaginione miasto” USA, dozwolony od lat 15, akcja/komedia, piątek – godziny 9.30, 21.40, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i czwartek – godzina 21.40, środa – godziny 9.20, 21.40. Błyskotliwa, ale samotna pisarka Loretta Sage (Sandra Bullock) pisze popularne powieści romantyczno-przygodowe, na okładkach których występuje model, Alan (Channing Tatum). Alan tak się wczuł w rolę, że naprawdę myśli, że jest „Dashem” z powieści. Podczas trasy promującej swoją nową książkę Loretta zostaje porwana przez ekscentrycznego miliardera (Daniel Radcliffe), który ma nadzieję, że uda jej się doprowadzić go do skarbu starożytnego, zaginionego miasta z ostatniej powieści Loretty. Chcąc udowodnić, że Allan może być bohaterem w prawdziwym życiu, model wyrusza na ratunek. Wciągnięta w nieprawdopodobną przygodę w dżungli para będzie musiała współpracować, aby przetrwać.

„Zając Max: Misja pisanka” Niemcy, bez ograniczeń, dubbing, animowany, sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek – godzina 10.05, czwartek – godziny 10.05, 14. Młody, ale odważny Zając Max zostaje wybrany przez magiczną Złotą Pisankę, aby dołączyć do Zajęczej Akademii i rozpocząć trening Mistrza. Wspólnie ze swoimi przyjaciółmi będzie mógł odkryć super moce, które pozwolą mu chronić Wielkanoc. Niestety tuż przed pierwszym treningiem dzieje się coś niewyobrażalnego – Złota Pisanka, które jest źródłem całej świątecznej magii, traci swój blask i staje się czarna… Nadchodząca Wielkanoc jest w wielkim niebezpieczeństwie! Za wszystkim stoi były uczeń Zajęczej Akademii oraz dobrze wszystkim znana rodzinka lisów, która ostrzy swoje kły i pazurki na tegoroczne pisanki. Max wspólnie ze swoją najlepszą przyjaciółką zrobią wszystko co w ich mocy, aby ocalić Wielkanoc. Jedynym ratunkiem okazuje się jeden z lisów. Czy można zaufać komuś, kto na co dzień obnosi się z rudą kitą? Oto początek wielkiej przygody, ale też lekcji o tolerancji, przyjaźni i wielkiej sile, jaką ma zgrana drużyna!

„Ron Usterka” USA/Wielka Brytania, dozwolony od lat 7, ukraiński dubbing, sobota i poniedziałek – godzina 10.20. Historia Barneya, społecznie wycofanego gimnazjalisty i Rona, jego nowego, chodzącego i mówiącego robota, który ma być jego „Najlepszym przyjacielem z pudełka”. Przezabawne awarie Rona, rozgrywające się na tle ery mediów społecznościowych, wprowadzają ich w pełną akcji podróż, w której chłopiec i robot odkryją prawdziwą przyjaźń.

„Wiking” USA/Wielka Brytania, dozwolony od lat 15, dramat, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godziny 17.20, 20.30. Młody książę Amleth (Alexander Skarsgard) jest u progu stania się mężczyzną, gdy jego ojciec, król Aurvandil War Raven (Ethan Hawke), zostaje brutalnie zamordowany przez wuja Fjolnira (Claes Kasper Bang), który porywa matkę chłopca - księżną Gudrún (Nicole Kidman). Uciekając łodzią ze swojego królestwa, dziecko poprzysięga zemstę. Dwie dekady później Amleth jest wikingiem najeżdżającym słowiańskie wioski, gdzie pewna czarownica (Björk), przypomina mu o jego przysiędze: pomścić ojca, ocalić matkę, zabić wuja. Podróżując na statku z niewolnikami do Islandii, Amleth dostaje się na farmę swojego wuja z pomocą Olgi (Anya Taylor-Joy), zniewolonej słowiańskiej kobiety - i wyrusza, by dotrzymać przysięgi.

„X” USA, dozwolony od lat 15, horror, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i czwartek – godziny 19.15, 21, wtorek i środa – godzina 19.15. Grupa początkujących filmowców udaje się do domu na odludziu w Teksasie, by nakręcić tam swój sekretny film. Starsi, ekscentryczni gospodarze, którzy wynajmują im posiadłość, szybko zaczynają się interesować swoimi gośćmi i wkrótce ich podejrzana ciekawość przybiera drastyczny obrót. W rolach głównych występują Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow.

„Za duży na bajki” Polska, dozwolony od lat 7, familijny, piątek – godzina 10.30. W życiu Waldka (Maciej Karaś), wypełnionym głównie grami komputerowymi, następuje prawdziwe trzęsienie ziemi. Na czas nieobecności mamy (Karolina Gruszka) zostaje pod opieką szalonej i nieprzewidywalnej ciotki (Dorota Kolak), która wprowadza, obcą mu jak dotąd, dyscyplinę i narzuca nowe obowiązki. Ale choć nietuzinkowa krewna funduje Waldkowi prawdziwy obóz przetrwania, chłopak otrzymuje od niej przy okazji najcenniejszą lekcję życia.

„Fucking Bornholm” Polska, dozwolony od lat 15, dramat/komedia, wtorek – godzina 18.25. Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami? W rolach głównych występują Agnieszka Grochowska, Maciej Stuhr, Grzegorz Damięcki.

„Nawet myszy idą do nieba” Czechy/Francja/Polska/Słowacja, bez ograniczeń, dubbing, animowany/przygodowy, piątek, sobota, poniedziałek i środa – godzina 15.20, niedziela, wtorek i czwartek – godziny 10.20, 15.20. Czy mysz i lis mogą być przyjaciółmi? Kiedy uparta Czmyszka i strachliwy Rudeusz trafiają do nieba, nic na to nie wskazuje. W nowym świecie muszą porzucić swoje instynkty i stawić czoła fantastycznej przygodzie. Dokąd zaprowadzi ich ta niezwykła podróż? Mała Czmyszka usilnie stara się udowodnić wszystkim swoją odwagę. Aby tego dokonać, zaryzykuje nawet spotkanie z drapieżnikiem! Jej śmiała próba kończy się jednak w zupełnie niespodziewany sposób. Myszka trafia do niezwykłej krainy, gdzie na swojej drodze spotyka bojaźliwego liska Rudeusza. Czy tak różni bohaterowie będą w stanie się dogadać? W nowym miejscu bardzo łatwo wpaść w opały! Mimo początkowej niechęci postanawiają wspólnie odkryć tajemnice niezbadanych i zaskakujących zaświatów. Czy sprostają nowym wyzwaniom i niecodziennej przygodzie? LIGA MISTRZÓW UEFA – półfinały, wtorek i środa – godzina 20.45.

