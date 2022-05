Radomskie Multikino zaprasza na przedpremierowy seans „Top Gun: Maverick”

Multikino w Radomiu zaprasza na filmy „Big i inne opowieści o zwierzątkach”, „Doktor Strange w multiwersum obłędu”, „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a”, „Fucking Bornholm”, „Igrzyska zwierzaków”, „Książę”, „Podpalaczka”, „Sonic 2: Szybki jak błyskawica”, „To nie wypanda”, „Top Gun: Maverick”, „Wiking”, „Yakari i wielka podróż”. Zobacz program kina od piątku, 20 maja, do czwartku, 26 maja.

„Top Gun: Maverick” USA, dozwolony od lat 15, akcja, czwartek – godziny 11.30, 14.30, 17.30, 19.15, 20.30. Po ponad trzydziestu latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) o kryptonimie „Rooster”, synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim „Goose”, który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.

„Książę” Wielka Brytania, dozwolony od lat 15, dramat/komedia, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godzina 19. Wielką Brytanią wstrząsa szokująca wiadomość o zuchwałym skoku na Galerię Narodową. Policja twierdzi, że za kradzieżą bezcennego portretu Księcia Wellingtona pędzla wielkiego Goyi, stoi prawdopodobnie potężna międzynarodowa szajka. Czytając te wiadomości skromny taksówkarz Kempton Bunton nie może powstrzymać śmiechu. Bezcenny Książę ukryty jest bowiem w jego własnej szafie w skromnym domu w Newcastle. Bunton lubi swoje proste życie, kocha żonę i synów, ale nie znosi wszelkiej niesprawiedliwości. Pod tym względem jest niepoprawnym idealistą, co nierzadko wpędza go w mniejsze lub większe kłopoty. Kradzież bezcennego obrazu to z pewnością jego największy życiowy wyskok, ale cel jak zawsze jest szlachetny. Kempton w anonimowych listach proponuje władzom zwrot dzieła, pod warunkiem wprowadzenia pewnych świadczeń na rzecz najbiedniejszych. Gdy policja wpadnie na jego trop, Robin Hood z Newcastle będzie musiał zmierzyć się z brytyjskim wymiarem sprawiedliwości oraz, co gorsze, z gniewem własnej żony. W rolach głównych występują Helen Mirren, Jim Broadbent.

„Yakari i wielka podróż” Belgia/Francja/Niemcy, bez ograniczeń, dubbing, animowany, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i środa – godziny 10.20, 12.25, 14.35, czwartek – godziny 12.25, 14.35. Mały Yakari z plemienia Siuksów wyrusza w nieznane, by podążać tropem dzikiego mustanga. Czy jego wspaniały dar – rozmawianie ze zwierzętami – pomoże mu w wielkiej podróży i powrocie do domu? Siuksowie, plemię małego Yakariego, muszą uciekać przed nadciągającym tornadem. Chłopiec postanawia wykorzystać ostatnią szansę, aby odnaleźć niedoścignionego mustanga, Małego Pioruna. Podczas wędrówki na drodze Yakariego staje Wielki Orzeł. Obdarowuje go niesamowitą zdolnością, która pozwala mu rozmawiać ze zwierzętami. Chłopiec, zdany wyłącznie na siebie, musi przeprawić się przez rwącą rzekę, przejść wielkie równiny i pokonać strzeliste góry, aby ostatecznie zmierzyć się ze złowieszczym żywiołem. Czy uda mu się odnaleźć wspaniałego konia i wrócić do swoich bliskich? Daleka, pełna zasadzek trasa okaże się drogą ku niezwykle wymagającej próbie oraz prawdziwej przyjaźni!

„Podpalaczka” USA, dozwolony od lat 15, horror, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godzina 20.20. W nowej adaptacji kultowego bestselleru Stephena Kinga „Podpalaczka” dziewczyna o imieniu Charlie McGee jest obdarzona rzadkim darem pirokinezy, czyli zaprószania ognia. Ta niezwykła zdolność to wielkie niebezpieczeństwo dla dziewczynki. Jej rodzice robią wszystko, aby mogła ona wieść w miarę normalne życie. Przez ponad dekadę, Andy (Zac Efron) i Vicky (Sydney Lemmon) uciekają, desperacko próbując ukryć Charlie ( Ryan Kiera Armstrong) przed agencją federalną, która chciałaby wykorzystać niezwykły dar dziewczynki do produkcji broni masowego rażenia. Andy nauczył Charlie, jak rozładować moc, która jest wyzwalana przez gniew lub ból. Ale kiedy Charlie kończy 11 lat, ogień staje się coraz trudniejszy do opanowania. Gdy przypadkowo zostaje ujawniona lokalizacja rodziny, agent (Michael Greyeyes) zostaje wysłany, aby wytropić rodzinę i złapać Charlie. Dziewczyna ma zupełnie inne plany.

„Doktor Strange w multiwersum obłędu” USA, dozwolony od lat 12, fantasy/przygodowy, 2D z dubbingiem: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek – godziny 11.30, 15.40, 17.20, 18.20, środa – godziny 15.40, 17.20, 18.20, czwartek – godziny 11.30, 15.40, 18.20; 2D z napisami: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i środa – godziny 14.25, 19.15, 20.10, 21.05, czwartek – godziny 14.25, 21.05; 3D z dubbingiem: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godzina 13.25; 3D z napisami: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godzina 16.20. Film wprowadza i rozwija pojęcie wieloświata do uniwersum Marvela. Wyrusz w nieznane z doktorem Strangem, który z pomocą starych i nowych nadnaturalnych sojuszników przemierza zaskakujące i niebezpieczne alternatywne światy, tocząc walkę z tajemniczym wrogiem. W rolach głównych występują Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong.

„Igrzyska zwierzaków” Australia/USA, bez ograniczeń, dubbing, animowany, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godziny 10, 11.45. Urodzona optymistka Daisy marzy o tym, żeby wygrać wielkie zawody dla „Najstraszniejszych zwierząt świata”. Problem w tym, że będąc uroczym ssakiem z gatunku kuoka, przypominającym skrzyżowanie chomika z kangurem, ma nikłe szanse na rywalizację z największymi i najgroźniejszymi drapieżnikami planety. Ale od czego są upór i wierni przyjaciele. Aby dokonać niemożliwego, Daisy rozpocznie trudny trening pod okiem starego mistrza – Croco Dilla. Ćwicząc siłę, zręczność i intelekt, zrobi wszystko, żeby udowodnić światu zwierząt, że wola walki i szansa na medale wcale nie musi iść w parze z muskułami, groźnym wyglądem i długością paszczy, szpona czy ogona.

„Wiking” USA/Wielka Brytania, dozwolony od lat 15, dramat, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godzina 21.15. Młody książę Amleth (Alexander Skarsgard)jest u progu stania się mężczyzną, gdy jego ojciec, król Aurvandil War Raven (Ethan Hawke), zostaje brutalnie zamordowany przez wuja Fjolnira (Claes Kasper Bang), który porywa matkę chłopca - księżną Gudrún (Nicole Kidman). Uciekając łodzią ze swojego królestwa, dziecko poprzysięga zemstę. Dwie dekady później Amleth jest wikingiem najeżdżającym słowiańskie wioski, gdzie pewna czarownica (Björk), przypomina mu o jego przysiędze: pomścić ojca, ocalić matkę, zabić wuja. Podróżując na statku z niewolnikami do Islandii, Amleth dostaje się na farmę swojego wuja z pomocą Olgi (Anya Taylor-Joy), zniewolonej słowiańskiej kobiety - i wyrusza, by dotrzymać przysięgi.

„Sonic 2. Szybki jak błyskawica” Japonia/USA, dozwolony od lat 7, dubbing, animowany, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godziny 10, 14.45, 17.35. Sonic to tak naprawdę niebieska kulka superenergii. Jego moc przyciąga złoczyńców, dlatego Sonic musiał uciec ze swej planety, w czym pomogły mu magiczne złote pierścienie. Znalazł się na zupełnie nowej planecie – Ziemi. Jeż i jego najlepszy przyjaciel Tom łączą siły, aby powstrzymać geniusza zła – doktora Robotnika przed planem przejęcia władzy nad światem.

„Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a” USA, dozwolony od lat 10, dubbing, fantasy/przygodowy, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godziny 10.10, 12.40. Profesor Albus Dumbledore (Jude Law) wie, że potężny i zły czarodziej Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) zamierza zawładnąć światem czarodziejów. Nie mogąc powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie magizoologowi Newtowi Skamanderowi (Eddie Redmayne). Staje on na czele nieustraszonej drużyny, złożonej z czarodziejów, czarodziejek i jednego dzielnego mugolskiego piekarza. W niebezpiecznej misji natkną się oni na znane już i nowe zwierzęta oraz staną do walki z coraz liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo Dumbledore będzie trzymał się z boku, skoro stawka jest tak wielka?

„Fucking Bornholm” Polska, dozwolony od lat 15, dramat/komedia, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek – godzina 16.40. Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami? W rolach głównych występują Agnieszka Grochowska, Maciej Stuhr, Grzegorz Damięcki.

„To nie wypanda” USA, bez ograniczeń, dubbing, animowany, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i środa – godzina 12.35. W filmie poznajemy Mei Lee, pewną siebie trzynastolatkę, szkolną kujonkę i idealną, nie sprawiającą kłopotów córkę. Jednak czas dojrzewania zmieni dotychczas uporządkowany świat dziewczyny w totalny chaos. Jej nadopiekuńcza, by nie powiedzieć natrętna, mama Ming nie odstępuje jej na krok, co tylko pogłębia frustrację nastolatki. A jakby tego było mało, za każdym razem, gdy Mei odczuwa silne emocje, czyli praktycznie zawsze, zmienia się w ogromną pandkę rudą.

„Bing i opowieści o zwierzątkach” Irlandia/Wielka Brytania, bez graniczeń, dubbing, animowany, sobota i niedziela – godzina 10. Czy znacie tego niesfornego, czarnego królika? To Bing. Zapraszamy na jego przygody.

„Jujutsu Kaisen 0: The Movie” Japonia, dozwolony od lat 12, fantasy/akcja/anime, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i środa – godziny 15, 17.30, 20, czwartek – godziny 17.30, 20. Jako dziecko Rika Orimoto ginie w wypadku drogowym na oczach bliskiego przyjaciela Yuty Okkotsu. „To obietnica. Gdy dorośniemy, pobierzemy się”. Rika staje się zjawą, a Okkotsu, cierpiąc z powodu jej klątwy, pragnie własnej śmierci. Największy czarownik jujutsu, Satoru Gojo, wita go jednak w Liceum Jujutsu. Okkotsu poznaje kolegów z klasy: Maki Zen’in, Togego Inumakiego oraz Pandę, i w końcu odnajduje w sobie determinację: „Chcę móc powiedzieć, że to, że żyję, jest okej”. „Uczęszczając do Liceum Jujutsu, zdejmę klątwę Riki”. W międzyczasie nikczemny użytkownik klątw, Suguru Geto, którego wyrzucono ze szkoły za dokonanie masakry na zwykłych ludziach, ukazuje się przed Okkotsu i resztą. „24 grudnia zorganizujemy Nocną Paradę Stu Demonów”. Geto nawołuje do stworzenia raju wyłącznie dla czarowników jujutsu i rzuca tysiąc klątw na Shinjuku i Kioto, by w ten sposób zlikwidować wszystkich nie-czarowników. Czy Okkotsu uda się ostatecznie powstrzymać Geta? A co ze zdjęciem klątwy Riki…?

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!