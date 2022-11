Radomskie piekarnie promują symbol miasta. Będzie można nabyć klucz świętego Kazimierza

Radomskie piekarnie promują klucz świętego Kazimierza

Klucze świętego Kazimierza to symbol – połączenie smaku, tradycji i historii. Na papierowym opakowaniu klucza znajduje się legenda, która dotyczy Św. Kazimierza królewicza, syna króla Kazimierza Jagiellończyka, który przebywając od 1481 roku na zamku w Radomiu, był namiestnikiem swojego ojca w Królestwie. Ze względu na swoją pobożność otrzymał on w darze od mieszkańców klucz do fary. W podziękowaniu za ten gest królewicz przyznał radomianom przywilej wyłącznego wyrobu i sprzedaży smakołyków w kształcie klucza do świątyni.

- Chcemy, by nasz wyrób przyczynił się do promocji miasta. Klucz świętego Kazimierza może być tak samo dobrze rozpoznawalnym produktem, jak choćby piekarniczy kogut w Kazimierzu nad Wisłą – mówi Jarosław Gajda, prezes Cechu Piekarzy w Radomiu.

- My także właśnie upiekliśmy klucze świętego Kazimierza do sprzedaży. Trafią do naszych punktów na radomskim Michałowie, czy też przy ulicy Struga, Żeromskiego. Taki klucz nie jest tak łatwo zrobić. Trzeba mieć wprawę, by z ciasta umiejętnie przygotować właściwą formę pieczywa. Na szczęście mamy uzdolnionych piekarzy, którzy świetnie sobie radzą z przygotowaniem i upieczeniem kluczy – mówi Ewa Brzezińska, współwłaścicielka Piekarni Wacyn w Radomiu. Według legendy opowiadanej przez piekarzy: „Kto w święto Kazimierza Królewicza pożywać je będzie, ten za jego przyczyną i rozum, i szczęście niebieskie posiądzie”.

Do tej pory świętego Kazimierza Królewicza, patrona Radomia i Wilna, pojawiały się w sprzedaży w okolicach 4 marca, w dniu imienin Kazimierza. Można było też kupić klucze na Święcie Chleba, we wrześniu. Teraz jest szansa dla wszystkich łasuchów, by regionalny wypiek, klucze św. Kazimierza, kupować częściej.