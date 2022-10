Restauracja Łyżka i Widelec w Radomiu znika z kulinarnej mapy. Na pożegnanie zorganizowano cykl imprez

Łyżka i Widelec znika z mapy Radomia. Po pięciu latach restauracja zakończyła działalność

Wszystko co dobre kiedyś się kończy i w taki właśnie sposób chcielibyśmy poinformować, że Łyżka & Widelec żegna się z Wami i będziemy otwarci tylko do 23 października 2022r. Dziękujemy za intensywne 5 lat, które były dla Nas niebywałą przygodą. Poznaliśmy wiele wspaniałych ludzi, a jeszcze więcej ich u siebie gościliśmy. Chcielibyśmy pożegnać się z Wami z przytupem, dlatego zorganizowaliśmy cykl imprez pożegnalnych. Tym samym chcemy powiedzieć, że to jeszcze NIE koniec, ale początek NOWEGO, dlatego pamiętajcie o Nas! - czytamy w ostatnim pożegnaniu, którym podzielili się właściciele restauracji.

Próbowaliśmy skontaktować się z właścicielami restauracji, aby spytać o powody. Niestety, nikt nie chce komentować sprawy.

W piątek 21 października o godzinie 20:00 dla klientów wystąpiła Julia Ziętek, Piotr Beresiński, oraz Krzysztof Chodacki, natomiast w sobotę 22 października o godzinie 20:00 zagrali DJ'e Mariusz & Sebastian Szczerek.