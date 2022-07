Restauracja Paro, nowatorski projekt kulinarny w Radomiu. Stworzony z miłości do kuchni azjatyckiej. Zobacz zdjęcia

Restauracja Paro to bez wątpienia nowatorska koncepcja gastronomiczna w Radomiu. Lokal mieści się przy ulicy Żeromskiego 22 i jest otwarty od wtorku do piątku w godzinach 11-20 oraz od soboty do poniedziałku w godzinach 12-20.

Specjalnością restauracji są ręcznie lepione chińskie pierożki Jiaozi, które są gotowane na parze i przygotowuje się je z zachowaniem tradycyjnych azjatyckich receptur. Jiaozi bazują na 2-4 składnikach, które tworzą interesujące połączenie smaków.

Oprócz pierożków w menu znajdują się także chińskie bułeczki drożdżowe Baozi, zupy, sałatki oraz desery.

Właścicielka restauracji Martyna Jakubowska jest miłośniczką azjatyckiej kuchni – otwierając Paro postanowiła zarazić swoim zamiłowaniem innych ludzi. Lokal funkcjonuje od końca listopada ubiegłego roku, zainteresowanie wciąż rośnie, a klienci chętnie wracają po kolejne zamówienia.

Zobaczcie zdjęcia z restaoracji