Restauracja Po Prostu Kebab zmienia lokalizację w Radomiu. Zobacz jak wygląda w środku i co oferuje. Zobaczcie zdjęcia

Restauracja Po Prostu Kebab zmienia lokalizację w Radomiu. Zobacz jak wygląda w środku i co oferuje

Po prostu Kebab prowadzi małżeństwo z Radomia - Oliwia oraz Paweł Cieślak. Pan Paweł pracował z Wojciechem Modestem Amaro w warszawskiej Atelier Amaro. Menu, które oferuje lokal jest autorstwa właśnie Pawła Cieślaka. Od poniedziałku do czwartku restauracja otwarta jest w godzinach od 11 do 21, w piątek, sobotę i niedzielę od 12 do 22. Wcześniej "Po Prostu Kebab - Burger Rzemieślniczy" działał na ulicy Malczewskiego, niedaleko targowiska Korej. Lokal jednak zdecydowano się przenieść ze względu na większe możliwości przy ulicy Żeromskiego. Teraz działa w samym centrum miasta, blisko Urzędu Miejskiego, czy Galerii Rosa. Już niebawem mają się pojawić nawet ogródki zewnętrzne dla 40 osób. Oczywiście małżeństwo oferuje dowóz dania na podany adres.