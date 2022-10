Restauracja Winowajcy z Radomia będzie działać tylko do końca października. Będzie jeszcze degustacja hiszpańskich win

Degustacja hiszpańskich win na zakończenie działalności restauracji Winowajcy w Radomiu

"Drodzy Goście! Wiecie jak ważnym elementem w naszej restauracji od zawsze było wino. Codziennie staraliśmy się Was zarażać naszą miłością do wina i historii z nim związanych. Ponad pół roku temu zaczęliśmy współpracę z Łukaszem Kubiakiem i to był strzał

w dziesiątkę! Przez te 7 lat nie pracowaliśmy z tak charyzmatycznym człowiekiem jakim jest Łukasz a jego wiedza i pasja do wina dosłownie zmiotła nas z powierzchni ziemi. Szkolenia jakie prowadził z naszym zespołem były skarbnicą wiedzy" - napisali właściciele zapowiadając ostatnie pożegnanie.

