Resursa Obywatelska w Radomiu po raz ostatni zaprasza na "Niedzielę na Rynku" - tym razem pod hasłem "Majsterkowicz podwórkowy"

Będzie to ostatnie już w tym roku spotkanie pełne zabaw, warsztatów, konkursów i wspaniałej atmosfery.

Jakie atrakcje czekają tym razem na Rynku? Te ukryte pod hasłem „Co nie znajdę, to przerobię”, a zatem wszystko, co związane z majsterkowaniem. Głównym punktem programu będą jednak… zagadki, łamigłówki i eksperymenty, a to za sprawą Heweliuszy Nauki – duetu w składzie Tomasz Ruszkowski i Paweł Jaskólski. Ich znaki rozpoznawcze to: interakcja z uczestnikami, zróżnicowana dynamika wydarzenia oraz dbałość o jasny i interesujący przekaz wiedzy.

Ci doświadczeni edukatorzy i uczestnicy wielu międzynarodowych wydarzeń zaprezentują pokaz pod nazwą „Nasz niesamowity mózg”. Pozwoli on na przetestowanie zmysłów odbiorców, a także na zastanowienie się nad tym, jak umysł zbiera i przetwarza sygnały do niego docierające.

W wykonaniu Heweliuszy Nauki także coś, czego jeszcze w Radomiu nie było – „science busking”, czyli animacje i performance z udziałem publiczności. Tę aktywność, jak sami tłumaczą, można nazwać „kuglarstwem naukowym” („busker” to z angielskiego artysta uliczny). Tomasz Ruszkowski i Paweł Jaskólski, używając prostych rekwizytów, zaproszą więc do wspólnego przeprowadzenia prostych, ale często zaskakujących doświadczeń.