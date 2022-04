Resursa Obywatelska w Radomiu zaprosiła na obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Pierwsza część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem Pamięci Żydów Radomia na placu po dawnej synagodze przy ulicy Bóżniczej. Tu znajduje się dziś pomnik poświęcony Żydom Radomia Ofiarom Zbrodni Hitlerowskich dłuta Jakuba Zajdensznira.

O godzinie 12 obecni byli przedstawiciele Resursy, władz Radomia oraz nauczycieli i młodzieży Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. To właśnie uczniowie tego liceum stawiali się tu co roku wraz ze swoim polonistą, Zbigniewem Wieczorkiem zmarłym, w październiku 2021 roku po zarażeniu koronawirusem. Nadawało to tegorocznemu spotkaniu smutny wyraz.

Jak co roku wszyscy zgromadzeni mieli w rękach bądź przypięte na ubraniach symboliczne żółte żonkile.

Powitała zebranych Justyna Górska- Streicher, dyrektor Resursy, nawiązując do tradycji obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który jest w Radomiu organizowany właśnie przez tę placówkę.

Podkreślił tę tradycje w imieniu władz miasta prezydent Radosław Witkowski. Jak podkreślił, ten Dzień jest bardzo ważny dla naszego miasta, ponieważ przed wojną Żydzi stanowili około 30 procent ludności Radomia. Funkcjonowały liczne stowarzyszenia i szkoły. Istniały żydowskie szkoły, gazety i partie polityczne, a Żydzi mieli znaczny udział w życiu gospodarczym i społecznym miasta. Teraz pozostała po nich tylko pamięć.