Rowerem do 37 km od Radomia. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Radomia? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 37 km od Radomia. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Radomia proponujemy na weekend.

Rowerem w pobliżu Radomia We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 37 km od Radomia, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Puszcza Kozienicka - Kozienice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,94 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 401 m

Suma zjazdów: 404 m Trasę rowerową mieszkańcom Radomia poleca Klub_Eskapada Trasa łatwa, w większości wiodąca po leśnych ścieżkach. Tylko trudno znalezć czerwony szlak rowerowy, którego w zasadzie w terenie nie ma.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Lipsko - pętla południowo-zachodnia Stopień trudności: 1.0

Dystans: 27,98 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 553 m

Suma zjazdów: 1 532 m Rowerzystom z Radomia trasę poleca Jonnes

Okolice Lipska - pętla południowo-zachodnia

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Świnia Góra nowy szlak Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,95 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 173 m

Suma podjazdów: 1 441 m

Suma zjazdów: 1 455 m Trasę dla rowerzystów z Radomia poleca Jedrula77 Skarżysko - Kilińskiego - Rezerwat Dalejów - Świnia Góra - Kopcie - Suchedniów - Skarżysko ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Radomia

🚲 Trasa rowerowa: Ze Strzyżyny do Góry Kalwarii Stopień trudności: 2.0

Dystans: 73,23 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 1 201 m

Suma zjazdów: 1 223 m Fotoimpresje poleca trasę rowerzystom z Radomia

Na wycieczkę wyjechaliśmy z Warszawy pociągiem do stacji Sażyna, to jest drugi przystanek PKP za Warką w kierunku Radomia. Przygoda zaczęła się już na samym początku, gdy konduktor chciał nas wyrzucić z rowerami z pociągu, a następnie zagroził, że nie odjedzie z taka ilością rowerów "na pokładzie" Było nas około osiemdziesiąt osób, a pociąg składał się tylko z jednej jednostki. Nawet gdzieś dzwonił, ale musiał dostać odpowiedź nie taką, jakiej się spodziewał, bo ucichł i pociąg ruszył o planowej godzinie. Pierwszy odcinek trasy dość nieprzyjemny, oryginalne kocie łby na długości około 3 km przez las solidnie nami wytrzęsły, a potem było jeszcze gorzej. Drogi tak piaszczyste, że tylko najbardziej wytrwali na przystosowanych do tego rowerach dali radę przejechać, reszta z nas w pocie czoła przedzierała się, prowadząc rowery. Tak było niemal do Głowaczowa. Potem drogi były już asfaltowe i takimi dojechaliśmy do wsi Ryczywół. Stamtąd, nadrabiając kilka km, pojechaliśmy zobaczyć ujście rzeki Radomki do Wisły.

W drodze powrotnej pojechaliśmy do Magnuszewa i po odpoczynku dalej do Góry Kalwarii, skąd odebrał nas zaprzyjaźniony samochód, ale gdyby nie późna pora, prawdopodobnie wrócilibyśmy do Warszawy niebieskim szlakiem rowerowym .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Garbatka Dziewiątka - Kozienice - Królewskie Zródła - Garbatka Dziewiątka Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,68 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 123 m

Suma zjazdów: 1 105 m Klub_Eskapada poleca trasę rowerzystom z Radomia

Trasa dość łatwa, w większości leśnymi ścieżkami. Drogi leśne są najczęściej bitymi duktami, przyjaznymi rowerzystom (no chyba, że niedawno przejechał tamtędy traktor). Niestety kawałek musieliśmy przejechać główną droga (krajowa 79), co nie należało do przyjemności - samochody przejeżdżające w bliskiej odległości z szybkością znacznie przekraczającą 100 km/h ... brrrr Z przyjemnością skręciliśmy w drogę w kierunku Molend (również asfaltową, choć o znacznie gorszej nawierzchni), ale bez samochodów. W Puszczy Kozienckiej większość szlaków dobrze oznakowana, poza czerwonym szlakiem, na który w zasadzie nie można trafić. Na szczęście jest gps, dzięki któremu można się odnalezć wśród leśnych ostępów oraz życzliwi ludzie w wioskach, którzy chętnie wskażą właściwą ścieżkę ;-)

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie naprawić rower? Przegląd serwisów rowerowych w Radomiu

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!