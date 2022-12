Rozpoczęła się budowa obiektów Akademii Radomiaka na radomskiej Koniówce. W planach boiska, szatnie i obiekt z miejscami noclegowymi

Rozpoczęła się budowa Akademii Radomiaka na radomskiej koniówce

Najkosztowniejsza część projektu to budowa samego obiektu Centrum Sportowo – Szkoleniowego z miejscami noclegowymi w rogu ulic Folwarcznej i Czarneckiego. To ma być ostatni etap budowy całego centrum, ale to nie koniec zamierzeń inwestycyjnych, bo kolejne boiska miałyby powstawać na sąsiadujących działkach, ale tutaj jest kwestia nieuregulowanych spraw właścicielskich, do tych działek rości sobie prawa wspólnota mieszkańców. Teren pod budowę całego centrum przekazało za 23 267 złotych Fundacji Radomiaka Radom miasto na mocy uchwały Rady Miejskiej.