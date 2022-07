Rozpoczęła się "Ulica Teatralna" w Radomiu. Piątkowy spektakl "In Blue" oczarował widzów. Zobaczcie zdjęcia

Piątkowy spektakl "In Blue" w Radomiu, w ramach "Ulicy Teatralnej", oczarował widzów

Licznie zebranych na Placu Jagiellońskim widzów powitał Robert Stępniewski, dyrektor "Ulicy Teatralnej" - Stowarzyszenie "Teatr Resursa". Przedstawiając program tegorocznej imprezy przeprosił "za pogodę" informując publiczność, że z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych drugi zaplanowany spektakl "Ulicy" - występ Teatru Pantomimy „MIMO” z Warszawy z przedstawieniem „Piękne Nic” odbędzie się 26 sierpnia.

Piątkowego wieczoru pogoda była łaskawa i widzowie z zachwytem obejrzeli prezentowane przedstawienie, podziwiając wysokiej klasy artystyczne, a w tym plastyczne, rozwiązania.

"In Blue" - to przedstawienie o lekkiej formie, stanowiące połączenie teatru pantomimy, tańca, cyrku i happeningu. To podróż w krainę wyobraźni, w którą niespodziewanie wyrusza główny bohater.

Spotyka na swej drodze nimfy, syreny, koniki wodne i inne baśniowe stwory. Fantazyjny świat wodny inspiruje do stworzenia ciekawych wizualnie obrazów.