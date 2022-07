W niedzielę, 3 lipca, w Radomiu rozpoczęło się Kameralne Lato 2022. To ogólnopolski festiwal filmowy, który potrwa do czwartku, 7 lipca. Tegoroczna, jubileuszowa edycja niesie ze sobą także spore zmiany programowe. W tym roku po raz pierwszy w konkursach będą filmy zagraniczne w ramach Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Wszystkie wydarzenia są otwarte i bezpłatne. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest tutaj: Kameralne Lato w Radomiu coraz bliżej. Zobaczcie szczegółowy program wydarzenia Zobacz, co działo się pierwszego dnia Kameralnego Lata w Radomiu >>>